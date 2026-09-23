Posta sektörü geliri 2026'nın ilk yarısında yüzde 34,4 artışla 104,45 milyar liraya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Posta sektörü geliri 2026'nın ilk yarısında yüzde 34,4 artışla 104,45 milyar liraya çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Posta sektörünün geliri, 2026'nın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,4 artarak 104,45 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde posta kolisi/kargosu gönderi sayısı yüzde 5 artışla 728 milyona ulaşırken, gönderilerin yüzde 96'sını kurumsal gönderiler oluşturdu.

Türkiye'de e-ticaretin büyümesi, posta sektörünün ilerlemesine katkı sağlarken, sektörün geliri 2026'nın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,4 artarak 104,45 milyar liraya çıktı.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) "2026-1 Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu"ndan derlediği verilere göre, sektördeki 52 hizmet sağlayıcısına 26'sı ulusal, 29'u yerel olmak üzere toplam 55 yetkilendirme verildi.

Türkiye genelinde, söz konusu dönem itibarıyla toplam 9 bin 543 posta acentesi/şubesi hizmet veriyor. Bu acente ve şubelerin, 1706'sı İstanbul'da, 737'si Ankara'da ve 509'ı İzmir'de bulunuyor.

Posta sektöründe trafik ve hacim, "posta kolisi/kargosu" ve "haberleşme gönderileri" olmak üzere, iki başlık altında ele alınıyor. Posta kolisi veya kargosu şeklinde nitelendirilen gönderilerde, sayının yıllar itibarıyla artış eğiliminde olması dikkati çekiyor. Bu yılın ilk 6 ayında, posta kolisi veya kargosu kategorisindeki gönderilerin sayısı, 2025'in aynı döneminde göre yüzde 5 artarak 728 milyona ulaştı. Bu sayı 2022'nin aynı döneminde 459 milyon, 2023'te 556 milyon, 2024'te 639 milyon 2025'te ise 691 milyon olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu artışın, e-ticaret hacminin son yıllardaki hızlı büyümesinden kaynaklı olduğu değerlendirilirken, bu durum ülkenin posta pazarını da olumlu etkiliyor.

Kurumsal gönderilerin yükselişi sürüyor

Posta kolisi ve kargosu gönderileri, gönderim kaynağına göre bireysel ve kurumsal olmak üzere, iki sınıfta ayrılıyor. Buna göre, 2026'nın ilk yarısında posta kolisi/kargosu gönderilerinin yüzde 96'sının, kurumsal gönderilerden oluşuyor.

Özellikle e-ticaret platformlarının yoğun kullanımıyla, bir işletmeden tüketiciye gönderilen gönderilerin yoğunluğunun artması sebebiyle kurumsal gönderilerdeki artışın son dönemde bireysel gönderilere oranla daha yüksek olduğu tespit ediliyor.

Posta kolisi/kargosu gönderileri, teslim yerlerine göre şehir içi, şehirler arası ve uluslararası olmak üzere, 3 kategoride değerlendiriliyor. Bu kapsamda posta kolisi/kargosu gönderilerinin yüzde 83'ünden fazlasının, şehirler arası kategoride yer aldığı belirleniyor.

Haberleşme gönderilerinde olduğu gibi posta kolisi/kargosu gönderilerinde de şehirler arası gönderiler önemli yer tutuyor. Toplam posta kolisi/kargosu gönderilerinin yaklaşık yüzde 15'i, şehir içi teslimatı gerçekleşen gönderilerden oluşurken, yurt dışına gönderilen posta kolisi/kargosu oranı ise yaklaşık yüzde 2 civarında seyrediyor.

Bu yılın ilk yarısında, posta kolisi/kargosu teslimatının en çok gerçekleştiği iller İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Kocaeli olarak sıralanıyor.

Haberleşme gönderileri

Türkiye'de, posta sektöründe 2026 yılının ilk yarısında gerçekleşen haberleşme gönderilerinin sayısı, yıllık yüzde 5,4 azalışla 105 milyon oldu. Söz konusu rakam 2022'de 289,35 milyon, 2023'te 220,33 milyon, 2024'te 232,81 milyon, 2025'te 111 milyon olarak kaydedilmişti.

Öte yandan, sektörde faaliyet gösteren hizmet sağlayıcıların geliri, 2026'nın ilk yarısında 2025'in aynı dönemine göre yüzde 34,4 artarak, 77,71 milyar liradan 104,45 milyar liraya yükseldi.

İlk 6 ayda haberleşme gönderilerinden 16,4 milyar lira, kargo gönderilerinden yaklaşık 87,9 milyar lira gelir elde edildi.

Kaynak: AA
TeknolojiEkonomiFinansSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa’da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı
Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
Bayburt’ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
13:46
A101’in patronu Trabzonspor için kolları sıvadı: Artık destek olacağım
A101'in patronu Trabzonspor için kolları sıvadı: Artık destek olacağım
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
13:28
Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
13:22
Fenerbahçe’de tarihi toplantı Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
13:13
ATM’lerde bir devir kapanıyor
ATM'lerde bir devir kapanıyor!
13:04
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay 2 ay önce evlenmişti
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay! 2 ay önce evlenmişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 13:51:13. #.0.3#
SON DAKİKA: Posta sektörü geliri 2026'nın ilk yarısında yüzde 34,4 artışla 104,45 milyar liraya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement