PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü, İzmir Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen sergi 17 Eylül 'e kadar devam edecek. Serginin yanı sıra "İzmir'in Kurtuluşunun 100. Yılı" konulu özel gün zarfı da tedavüle sunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › PTT 'İzmir'in Kurtuluşunun 100. Yılı' konulu pul sergisi düzenledi - Son Dakika

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