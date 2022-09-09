PTT "İzmir'in Kurtuluşunun 100. Yılı" konulu pul sergisi düzenledi

Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT AŞ), " İzmir'in Kurtuluşunun 100. Yılı" konulu pul sergisini ziyarete açtı.
PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü, İzmir Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen sergi 17 Eylül'e kadar devam edecek. Serginin yanı sıra "İzmir'in Kurtuluşunun 100. Yılı" konulu özel gün zarfı da tedavüle sunuldu.
Bugün mesai saatlerinde aynı adreste "İzmir'in Kurtuluşunun 100. Yılı 09.09.2022 İZMİR" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası kullandırılacak.
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