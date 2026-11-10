Poundland'in 600 mağazası, 10 günlük koruma süresi dolunca kayyuma geçebilir

İngiltere merkezli indirim marketleri zinciri Poundland, şirketin sahibi Gordon Brothers tarafından banka hesaplarına erişiminin kısıtlanması ve yeni ürün tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle iflas riskiyle karşı karşıya kaldı.

İngiltere genelinde faaliyet gösteren Poundland'in yaklaşık 600 mağazası ve 11 bin çalışanı bulunuyor.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Poundland'in banka hesaplarındaki 50 milyon sterlinlik finansmana erişimi ABD merkezli sahibi Gordon Brothers tarafından kısıtlandı. Poundland'in finansman kaynaklarına erişiminin, Gordon Brothers'ın şirkette alacaklı ve hissedar olarak yer almasından kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle kısıtlandığı ifade ediliyor.

Finansmana erişim sorunu nedeniyle stoklarını yenileyemeyen ve ürün tedarikinde sorun yaşayan Poundland, alacaklıların yasal işlem başlatmasına karşı geçici koruma sağlayan kayyum atama niyeti bildiriminde bulundu.

Uygulanan 10 günlük koruma süresinin perşembe günü sona ermesi beklenirken, bu tarihe kadar bir anlaşmaya varılamaması halinde Poundland kayyum yönetimine geçebilir veya mağazaları ayrı ayrı satılabilir.

Poundland'i Haziran 2025'te 1 sterline satın aldığı ifade edilen Gordon Brothers'ın, şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için önemli miktarda finansman sağladığı ancak şirketin gelecekteki ticari koşullardaki olası olumsuz gelişmelere karşı kırılganlığını koruduğunu savunduğu ifade ediliyor.

Öte yandan, şirketin kurtarılmasını sağlayacak bir satın alma teklifinin reddedilmesi sürece ilişkin tartışmaların odağında yer alırken, Gordon Brothers'ın borç faizleri, ücretler ve diğer tahsilatlar yoluyla 18 milyon sterlin gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

Gordon Brothers yöneticilerinin yarın İngiltere Parlamentosu İş Dünyası Seçim Komitesi'nin karşısına çıkması bekleniyor.

Komitede, şirketin faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak bir kurtarma anlaşması için yürütülen çalışmalar ve istihdamın korunmasına yönelik seçenekler ele alınacak.