Poundland'in 600 mağazası, 10 günlük koruma süresi dolunca kayyuma geçebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Poundland'in 600 mağazası, 10 günlük koruma süresi dolunca kayyuma geçebilir

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Poundland'in banka hesaplarındaki 50 milyon sterlinlik finansmana erişimi, sahibi Gordon Brothers tarafından kısıtlandı. Stok yenileyemeyen ve 600 mağaza ile 11 bin çalışanı bulunan zincir, perşembe biten 10 günlük koruma süresinde anlaşma sağlanamazsa kayyuma geçebilir.

İngiltere merkezli indirim marketleri zinciri Poundland, şirketin sahibi Gordon Brothers tarafından banka hesaplarına erişiminin kısıtlanması ve yeni ürün tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle iflas riskiyle karşı karşıya kaldı.

İngiltere genelinde faaliyet gösteren Poundland'in yaklaşık 600 mağazası ve 11 bin çalışanı bulunuyor.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Poundland'in banka hesaplarındaki 50 milyon sterlinlik finansmana erişimi ABD merkezli sahibi Gordon Brothers tarafından kısıtlandı. Poundland'in finansman kaynaklarına erişiminin, Gordon Brothers'ın şirkette alacaklı ve hissedar olarak yer almasından kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle kısıtlandığı ifade ediliyor.

Finansmana erişim sorunu nedeniyle stoklarını yenileyemeyen ve ürün tedarikinde sorun yaşayan Poundland, alacaklıların yasal işlem başlatmasına karşı geçici koruma sağlayan kayyum atama niyeti bildiriminde bulundu.

Uygulanan 10 günlük koruma süresinin perşembe günü sona ermesi beklenirken, bu tarihe kadar bir anlaşmaya varılamaması halinde Poundland kayyum yönetimine geçebilir veya mağazaları ayrı ayrı satılabilir.

Poundland'i Haziran 2025'te 1 sterline satın aldığı ifade edilen Gordon Brothers'ın, şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için önemli miktarda finansman sağladığı ancak şirketin gelecekteki ticari koşullardaki olası olumsuz gelişmelere karşı kırılganlığını koruduğunu savunduğu ifade ediliyor.

Öte yandan, şirketin kurtarılmasını sağlayacak bir satın alma teklifinin reddedilmesi sürece ilişkin tartışmaların odağında yer alırken, Gordon Brothers'ın borç faizleri, ücretler ve diğer tahsilatlar yoluyla 18 milyon sterlin gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

Gordon Brothers yöneticilerinin yarın İngiltere Parlamentosu İş Dünyası Seçim Komitesi'nin karşısına çıkması bekleniyor.

Komitede, şirketin faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak bir kurtarma anlaşması için yürütülen çalışmalar ve istihdamın korunmasına yönelik seçenekler ele alınacak.

Kaynak: AA
EkonomiFinansBankaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa’nın Bodrum’u olarak anılıyor İstanbul'dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa'nın Bodrum'u olarak anılıyor
Havalimanında dumura uğratan görüntü: Terminalin ortasına yer sofrası kurdular Havalimanında dumura uğratan görüntü: Terminalin ortasına yer sofrası kurdular
Emir Sarıgül’den babasına iki darbe birden Emir Sarıgül'den babasına iki darbe birden
Japonya’ya giden Türk çift otel odasındaki televizyondan şüphelendi, altından çıkan cihaz şoke etti Japonya'ya giden Türk çift otel odasındaki televizyondan şüphelendi, altından çıkan cihaz şoke etti
Bakan Gürlek’ten Yeni Partili Özer’e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı
Özge Borak’tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu Özge Borak'tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu
10:07
Kura çekiminde ilginç anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
09:46
Türkiye’de saat 9’u 5 geçe hayat durdu Tüm şehirlerden görüntü yağıyor
Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm şehirlerden görüntü yağıyor
09:35
Galatasaray’a çifte şok Osimhen ve Leao’dan kötü haber
Galatasaray'a çifte şok! Osimhen ve Leao'dan kötü haber
09:26
Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar Başka ile götürüp adına kredi çekip darbettiler
Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar! Başka ile götürüp adına kredi çekip darbettiler
08:59
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon! 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor
07:30
Şeyhin devasa Hummer’ı görenleri şaşırtıyor İçinde yok yok
Şeyhin devasa Hummer'ı görenleri şaşırtıyor! İçinde yok yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 10:18:21. #.0.2#
SON DAKİKA: Poundland'in 600 mağazası, 10 günlük koruma süresi dolunca kayyuma geçebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android