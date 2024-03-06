Powell: Enflasyonun devamı garanti değil, faiz oranını düşüreceğiz - Son Dakika
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Ekonomi

Powell: Enflasyonun devamı garanti değil, faiz oranını düşüreceğiz

Powell: Enflasyonun devamı garanti değil, faiz oranını düşüreceğiz

ABD Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, enflasyon konusunda süregelen ilerlemenin 'garanti olmadığını' ancak merkez bankasının bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranını düşüreceğini söyledi. Powell, 'Eğer ekonomi genel olarak beklenildiği gibi gelişirse, bu yılın bir noktasında politika kısıtlamalarını azaltmaya başlamak uygun olabilir. Ancak ekonomik görünüm belirsiz ve 2% enflasyon hedefimize sürekli ilerleme sağlanması garanti değil' dedi. Powell, merkez bankasının politika belirleme komitesinin, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde 2% hedefine doğru ilerlediğine 'daha fazla güven' kazanana kadar hedef aralığı azaltmanın uygun olmayacağını belirtti. ABD'nin para politikasındaki kısıtlayıcı duruşunun ekonomik faaliyet ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı yarattığını vurguladı. Powell, 'Enflasyonu 2% hedefimize geri getirmeye ve uzun vadeli enflasyon beklentilerini sağlam bir şekilde tutmaya kararlıyız. Fiyat istikrarını sağlamak, uzun vadede maksimum istihdam ve istikrarlı fiyatlar elde etmek için temel öneme sahiptir' dedi.

06.03.2024 23:08  Güncelleme: 23:17
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By Diyar Guldogan

US Federal Reserve Chair Jerome Powell said Wednesday that continued progress on inflation is "not assured" but the central bank will cut its key interest rate later this year.

"If the economy evolves broadly as expected, it will likely be appropriate to begin dialing back policy restraint at some point this year.

"But the economic outlook is uncertain, and ongoing progress toward our 2 percent inflation objective is not assured," Powell told the House Financial Services Committee.

He said the central bank's policy-setting committee does not expect it will be appropriate to reduce the target range until it has gained "greater confidence" that inflation is moving sustainably toward 2%.

The US' restrictive stance on monetary policy is putting downward pressure on economic activity and inflation, he stressed.

"We remain committed to bringing inflation back down to our 2 percent goal and to keeping longer-term inflation expectations well anchored.

"Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run," he added.

Kaynak: AA

Jerome Powell, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Powell: Enflasyonun devamı garanti değil, faiz oranını düşüreceğiz - Son Dakika

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