Powell: Enflasyonun devamı garanti değil, faiz oranını düşüreceğiz

Edirne Valisi, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na 700 tır kapasiteli park yapılacağını açıkladı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaşanan uzun tır kuyrukları sebebiyle 700 kapasiteli ilave bir tır parkı yapılacağını belirtti. Vali Sezer, çalışmaların hızlandığını ve 15 gün içerisinde parkın tamamlanacağını ifade etti.