Prenses Diana'nın kullandığı otomobil, açık artırmada 650 bin sterlinlik rekor fiyata satıldı

Prenses Diana'nın kullandığı bir otomobil, İngiltere'de bir müzayedede açık artırmayla rekor fiyata satıldı. Siyah Ford Escort RS Turbo araç, 650 bin sterline (yaklaşık 14 milyon TL) alıcı buldu.

Galler Prensesi Diana'nın 1985-1988'de kullandığı siyah Ford Escort RS Turbo otomobili, açık artırmada 650 bin sterline alıcı buldu. ALICI İNGİLTERE'DEN Silverstone Müzayede Evi'nin satışa sunduğu araç, İngiltere merkezli bir alıcı tarafından satın alındı. Prenses Diana'nın kullandığı başka bir Ford model araç da Haziran 2021'de açık artırmada 52 bin sterline satılmıştı. 1997'DE TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ Prenses Diana, İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği hayatını, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında bir tünelde geçirdiği trafik kazasında kaybetmişti.

Fenerbahçe'de Allahyar ve Ozan Tufan'ın ardından Pelkas da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile imzaladı

Katar, Typhoon uçaklarının ilk partisini İngiltere'den teslim aldı