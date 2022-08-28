Prenses Diana'nın kullandığı otomobil, açık artırmada 650 bin sterlinlik rekor fiyata satıldı - Son Dakika
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Prenses Diana'nın kullandığı otomobil, açık artırmada 650 bin sterlinlik rekor fiyata satıldı

28.08.2022 12:44

Prenses Diana'nın kullandığı bir otomobil, İngiltere'de bir müzayedede açık artırmayla rekor fiyata satıldı. Siyah Ford Escort RS Turbo araç, 650 bin sterline (yaklaşık 14 milyon TL) alıcı buldu.

Galler Prensesi Diana'nın 1985-1988'de kullandığı siyah Ford Escort RS Turbo otomobili, açık artırmada 650 bin sterline alıcı buldu.

Prenses Diana'nın kullandığı otomobil açık artırmada 650 bin sterline satıldı

ALICI İNGİLTERE'DEN

Silverstone Müzayede Evi'nin satışa sunduğu araç, İngiltere merkezli bir alıcı tarafından satın alındı. Prenses Diana'nın kullandığı başka bir Ford model araç da Haziran 2021'de açık artırmada 52 bin sterline satılmıştı.

Prenses Diana'nın kullandığı otomobil açık artırmada 650 bin sterline satıldı

1997'DE TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Prenses Diana, İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği hayatını, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında bir tünelde geçirdiği trafik kazasında kaybetmişti.

Prenses Diana'nın kullandığı otomobil açık artırmada 650 bin sterline satıldı
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Kaynak: AA

Diana Spencer, England, Ford, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Prenses Diana'nın kullandığı otomobil, açık artırmada 650 bin sterlinlik rekor fiyata satıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Prenses Diana'nın kullandığı otomobil, açık artırmada 650 bin sterlinlik rekor fiyata satıldı - Son Dakika
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