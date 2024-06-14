Prof. Dr. Alpaslan Kuşvuran: Damla sulama sistemi ile çeltik yetiştirilmesi kuraklığın önlenmesine katkı sağlar - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Prof. Dr. Alpaslan Kuşvuran: Damla sulama sistemi ile çeltik yetiştirilmesi kuraklığın önlenmesine katkı sağlar

Çankırı'da çeltik ekimi yapılan tarlalarda, Prof. Dr. Alpaslan Kuşvuran damla sulama sistemi ile çeltik yetiştirilmesinin kuraklığın azaltılmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti. Kuşvuran, Türkiye'nin su kaynaklarının sınırlı olduğunu ve çeltik üretiminde tasarruf yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, küresel ısınma nedeniyle kaliteli su kaynaklarına erişimde sorunlar yaşandığını ifade etti ve damla sulama sistemiyle çeltik yetiştiriciliğine geçilmesinin faydalı olacağını söyledi.

14.06.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de son yıllarda gündeme gelen kuraklığın etkisinin azaltılması ile ilgili konuşan Prof. Dr. Alpaslan Kuşvuran, damla sulama sistemi ile çeltik yetiştirilmesinin kuraklığın önlenmesine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Türkiye'de çeltik üretiminin önemli üslerinden olan Çankırı'da tohumlar tarlalarla buluşturuldu. Çeltik ekiminin ardından, üreticilere uyarılarda bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpaslan Kuşvuran, Türkiye'de su kaynaklarının sınırlı olduğunu belirterek çeltik üretiminde damla sulama sisteminin kullanılması gerektiğini söyledi. Türkiye'de tarımsal sulamada kullanılan su miktarı, toplam suyun yaklaşık yüzde 75'ini kapsadığını ifade eden Prof. Dr. Kuşvuran, çeltik üretiminde yapılacak tasarruf ile su kaynaklarının da daha etkin bir şekilde korunabileceğini söyledi.

"Kaliteli su kaynaklarına erişimde sorunlar yaşanmakta"

Küresel ısınmaya bağlı olarak kaliteli su kaynaklarına erişimde sorunlar yaşandığını aktaran Prof. Dr. Kuşvuran, "Su, herkesin bildiği üzere çok değerli bir kaynaktır. Türkiye'de kişi başı düşen su miktarı bin 150 metreküp. Türkiye olarak su sorunu yaşayan ülkeler arasındayız. Bin metreküpün altı, su sorunu yaşayan ülke demektir. Artan nüfus ile birlikte toplam su varlığımızı dikkate aldığımızda şu anda su baskısı yaşayan bir ülke durumunda olduğumuz bir gerçektir. Çeltik, sürekli akan bir suyun içerisine yetiştirildiği için bu kaynak bizim için çok önemlidir. Özellikle son 10 yıldır tüm dünya genelinde de olduğu gibi ülkemizde de küresel ısınmaya bağlı olarak kaliteli su kaynaklarına erişimde sorunlar yaşanmakta" dedi.

"Damla sulama sistemiyle çeltik yetiştiriciliğine doğru bir geçiş yapılmasında fayda var"

Sudan tasarruf etmek için damla sulama sistemine geçilmesini öneren Kuşvuran, "Su kaynaklarının temin edilmesinde ciddi anlamda sıkıntılar yaşanmaktadır. Çeltiğin yetişmesi, akan bir suya ihtiyaç duyduğu için damla sulama sistemiyle çeltik yetiştiriciliğine doğru bir geçiş yapılmasında fayda var. Suyun sürekli akışı içerisinde bu kadar sınırlı su kaynakları varken farklı alanlarda kullanılması son derece önem arz ediyor. Ülkemiz de de tarımsal sulamada kullanılan su miktarı, toplam suyun yaklaşık yüzde 75'i düzeylerindedir. Bu da çok üst düzey bir rakam. Çeltiğin yavaş yavaş damla sulama sistemi ile yetiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Türkiye, Çankırı, Çeltik, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Prof. Dr. Alpaslan Kuşvuran: Damla sulama sistemi ile çeltik yetiştirilmesi kuraklığın önlenmesine katkı sağlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:44 AK Parti’ye mi geçecek İYİ Parti’de dedikoduları alevlendirecek istifa AK Parti'ye mi geçecek? İYİ Parti'de dedikoduları alevlendirecek istifa
12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
11:05 Mezuniyette “Uygunsuz“ kıyafet krizi Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti Mezuniyette "Uygunsuz" kıyafet krizi! Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
12:40 Mühürlü üç kapıdan geçiliyor Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor Mühürlü üç kapıdan geçiliyor! Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor
12:12 Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa’da olacak Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu! Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa'da olacak
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
11:21 Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat’ın da tahliyesi istendi Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat'ın da tahliyesi istendi
11:18 Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor! İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 13:13:05. #1.12#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Alpaslan Kuşvuran: Damla sulama sistemi ile çeltik yetiştirilmesi kuraklığın önlenmesine katkı sağlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement