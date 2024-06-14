Prof. Dr. Alpaslan Kuşvuran: Damla sulama sistemi ile çeltik yetiştirilmesi kuraklığın önlenmesine katkı sağlar

Ekonomi

Türkiye'de son yıllarda gündeme gelen kuraklığın etkisinin azaltılması ile ilgili konuşan Prof. Dr. Alpaslan Kuşvuran, damla sulama sistemi ile çeltik yetiştirilmesinin kuraklığın önlenmesine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Türkiye'de çeltik üretiminin önemli üslerinden olan Çankırı'da tohumlar tarlalarla buluşturuldu. Çeltik ekiminin ardından, üreticilere uyarılarda bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpaslan Kuşvuran, Türkiye'de su kaynaklarının sınırlı olduğunu belirterek çeltik üretiminde damla sulama sisteminin kullanılması gerektiğini söyledi. Türkiye'de tarımsal sulamada kullanılan su miktarı, toplam suyun yaklaşık yüzde 75'ini kapsadığını ifade eden Prof. Dr. Kuşvuran, çeltik üretiminde yapılacak tasarruf ile su kaynaklarının da daha etkin bir şekilde korunabileceğini söyledi.

"Kaliteli su kaynaklarına erişimde sorunlar yaşanmakta"

Küresel ısınmaya bağlı olarak kaliteli su kaynaklarına erişimde sorunlar yaşandığını aktaran Prof. Dr. Kuşvuran, "Su, herkesin bildiği üzere çok değerli bir kaynaktır. Türkiye'de kişi başı düşen su miktarı bin 150 metreküp. Türkiye olarak su sorunu yaşayan ülkeler arasındayız. Bin metreküpün altı, su sorunu yaşayan ülke demektir. Artan nüfus ile birlikte toplam su varlığımızı dikkate aldığımızda şu anda su baskısı yaşayan bir ülke durumunda olduğumuz bir gerçektir. Çeltik, sürekli akan bir suyun içerisine yetiştirildiği için bu kaynak bizim için çok önemlidir. Özellikle son 10 yıldır tüm dünya genelinde de olduğu gibi ülkemizde de küresel ısınmaya bağlı olarak kaliteli su kaynaklarına erişimde sorunlar yaşanmakta" dedi.

"Damla sulama sistemiyle çeltik yetiştiriciliğine doğru bir geçiş yapılmasında fayda var"

Sudan tasarruf etmek için damla sulama sistemine geçilmesini öneren Kuşvuran, "Su kaynaklarının temin edilmesinde ciddi anlamda sıkıntılar yaşanmaktadır. Çeltiğin yetişmesi, akan bir suya ihtiyaç duyduğu için damla sulama sistemiyle çeltik yetiştiriciliğine doğru bir geçiş yapılmasında fayda var. Suyun sürekli akışı içerisinde bu kadar sınırlı su kaynakları varken farklı alanlarda kullanılması son derece önem arz ediyor. Ülkemiz de de tarımsal sulamada kullanılan su miktarı, toplam suyun yaklaşık yüzde 75'i düzeylerindedir. Bu da çok üst düzey bir rakam. Çeltiğin yavaş yavaş damla sulama sistemi ile yetiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. - ÇANKIRI