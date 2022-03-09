PROFEN, yenilikçi çözümlerini SUMMITS'te sergiliyor - Son Dakika
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PROFEN, yenilikçi çözümlerini SUMMITS'te sergiliyor

09.03.2022 16:31
PROFEN, yenilikçi çözümlerini SUMMITS'te sergiliyor

PROFEN, akıllı ulaşım sistemleri alanındaki yetkinliklerini ve IoT tabanlı yenilikçi çözümlerini bugün başlayan SUMMITS 3. Uluslararası Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Zirvesi'nde sergiliyor.

PROFEN, akıllı ulaşım sistemleri alanındaki yetkinliklerini ve IoT tabanlı yenilikçi çözümlerini bugün başlayan SUMMITS 3. Uluslararası Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Zirvesi'nde sergiliyor.

PROFEN'den yapılan açıklamaya göre, etkinlik, akıllı ulaşım sistemleri alanında önemli kuruluşlardan temsilcileri, start-upları ve sektör uzmanlarını bir araya getiriyor.

Araç ve yol durum bilgilerinin toplanması, kaza ve acil durum bilgileri, sürücü bilgilendirme gibi servisler, yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması için kablosuz haberleşme teknolojileri üzerinde çalışan PROFEN, bu alanda küresel kapsama alanı da sunan uydu haberleşme teknolojisinin öneminin daha fazla artacağını belirtiyor.

PROFEN, Konya'da kurulu bulunan uydu yer istasyonu ve veri merkezi üzerinden yüksek güvenlikli ve BTK gereksinimlerini sağlayacak şekilde uydu tabanlı veri iletişim servisleri sağlıyor.

Etkinliğe PROFEN'i temsilen İcra Kurulu Üyesi Yusuf Orbay Soydan, İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Cem Odaman, Profen Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Kamil Yüksel ve İş Geliştirme Müdürü Hamza Şanda katılıyor.

AUS alanında öne çıkan projelerin sergileneceği, başarılı AUS projelerini ve saha uygulamalarının yerinde görülebileceği etkinlikte, B-15 numaralı stantta PROFEN'in ürün ve çözümleri hakkında bilgi alınıyor.

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Tragger, Türkiye, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi PROFEN, yenilikçi çözümlerini SUMMITS'te sergiliyor - Son Dakika


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