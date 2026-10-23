PTT AŞ 186'ncı kuruluş yılını kutladı, posta kargosu pazar payı yüzde 8,62'ye çıktı - Son Dakika
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PTT AŞ 186'ncı kuruluş yılını kutladı, posta kargosu pazar payı yüzde 8,62'ye çıktı

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Kuruluşunun 186'ncı yıl dönümünü kutlayan PTT AŞ, temellerinin 23 Ekim 1840'ta Posta Nezareti adıyla atıldığını bildirdi. Şirket bu yılın ilk yarısında posta kargosu pazar payını yüzde 8,62'ye çıkarırken sektördeki toplam istihdamın yüzde 32'sini tek başına sağlıyor.

Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT AŞ) 186'ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kurumun temelleri 23 Ekim 1840'ta Posta Nezareti adıyla atıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren şirket, posta ve kargo taşımacılığından lojistiğe, e-ticaretten bankacılık ve dijital hizmetlere uzanan geniş bir yelpazede hizmet sunmaya devam ediyor.

Uluslararası posta hizmetlerinde Evrensel Posta Birliği (UPU) kararları doğrultusunda faaliyet gösteren PTT AŞ, 218 ülkeye mektup postası gönderisi, 204 ülkeye posta kolisi ve 101 ülkeye acele posta gönderisi (APG) kabulü gerçekleştiriyor.

Şirket, pazar payını yüzde 8,62'ye çıkardı

Bu yılın ilk yarısında toplam 104,45 milyar lira net satış gelirine ulaşan posta pazarından yüzde 21,75'lik pay alan PTT AŞ, posta kargosu pazar payını yüzde 8,62'ye yükseltti.

Şirket, sektördeki toplam 122 bin 804 kişilik istihdamın yüzde 32'sini tek başına sağlıyor.

PTT AŞ, yurt içi gönderilerin yüzde 88'ini, kabul edildiği gün dahil en geç iki gün içinde alıcılarına ulaştırıyor ve 105,8 milyon adetlik haberleşme gönderi pazarında kesintisiz hizmet sunuyor.

Dijital kanallar yapay zeka altyapısıyla destekleniyor

Şirket, İstanbul, Ankara, Bursa, Adana, Sakarya ve İzmir'de faaliyet gösteren Kargo Ayrım Sistemi'nin (KAS) diğer illerde de devreye alınmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

PTT AŞ, bugüne kadar yaklaşık 429 milyon e-tebligatın hızlı, güvenli ve kayıtlı şekilde gönderilmesini sağlayan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) hizmetini de yürütüyor.

Öte yandan şirket, farklı kanallardan gelen talepleri tek bir merkezden yönetmek amacıyla Müşteri Başvuruları Yönetim Sistemi'ni yenileyerek 2027'den önce devreye almaya hazırlanıyor. Şirket, Çağrı Merkezi bünyesindeki sesli müşteri temsilcilerine ek olarak e-posta, self servis, WhatsApp Chat ve Webchat gibi dijital kanalları da yapay zeka altyapısıyla destekliyor.

Dijital dönüşüm süreci devam ediyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, ülkenin her noktasına ulaşmayı temel ilke olarak benimsediklerini bildirdi.

Teknolojideki gelişmelere bağlı olarak hizmet süreçlerini gözden geçirdiklerini belirten Gülten, şunları kaydetti:

"Teknolojik yenilikleri çalışmalarımıza entegre ediyor, dijital dönüşüm sürecimizi kararlılıkla sürdürüyor ve hizmet kalitemizi geliştirmeye yönelik adımlar atıyoruz. Hedefimiz, vatandaşlarımıza daha hızlı, etkin ve kaliteli çözümler sunan, değişen koşullara uyum sağlayan ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir PTT'yi hep birlikte geleceğe taşımaktır. Birlik ve dayanışma içinde, ortak hedeflerimiz doğrultusunda sürdüreceğimiz çalışmalarla PTT'yi daha ileriye taşıyacağımıza ve ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunmaya devam edeceğimize inanıyorum."

Kaynak: AA
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