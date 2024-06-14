PTT AŞ, HGS Dolandırıcılığına Karşı Uyardı - Son Dakika
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Ekonomi

PTT AŞ, HGS Dolandırıcılığına Karşı Uyardı

PTT AŞ, vatandaşları Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) yönelik dolandırıcılık faaliyetlerine karşı uyardı. Şirket, vatandaşlara borçlu olduklarına dair sahte kısa mesajlar ve internet siteleri aracılığıyla bakiye yükleme tekliflerinin yapıldığını belirtti. PTT, HGS işlemlerinin sadece resmi internet siteleri veya e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

14.06.2024 18:37
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PTT AŞ, vatandaşları, Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) yönelik borçlu olduklarına dair gelen kısa mesajlara ve bakiye yüklemesi yaparken karşılaşabilecekleri sahte internet sitelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, şirket isminin HGS ödemelerinde yaşanan dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığının tespit edildiği bildirildi.

Dolandırıcıların, vatandaşlara borçlu olduklarına dair kısa mesajlar gönderdiklerinin ve sahte internet siteleri aracılığıyla bakiye yükleme yapmaya yönlendirildiklerinin belirlendiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın bu tür kısa mesajlara itibar etmemelerini, mesajlarda yer alan bağlantı linklerini açmamalarını ve kişisel bilgilerini paylaşmamalarını önemle rica ederiz. HGS bakiye sorgulama ve yükleme işlemleri PTT'nin resmi internet siteleri olan 'https://hgsmusteri.ptt.gov.tr/' ve 'https://hgs.pttavm.com/ ' adresleri kullanılarak veya e-Devlet Kapısı aracılığıyla gerçekleştirilebilir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi PTT AŞ, HGS Dolandırıcılığına Karşı Uyardı - Son Dakika

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