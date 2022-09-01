PTT'den "Kültür Varlıklarımız (Uşak)" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı - Son Dakika
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PTT'den "Kültür Varlıklarımız (Uşak)" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

01.09.2022 10:16
PTT'den "Kültür Varlıklarımız (Uşak)" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

PTT AŞ, "Kültür Varlıklarımız (Uşak)" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

PTT AŞ, "Kültür Varlıklarımız (Uşak)" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Kültür Varlıklarımız (Uşak)" konulu 7,50 lira (52x72 milimetre boyutunda) bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 15 lira bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinde, PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte Uşak PTT Müdürlüğü/UŞAK adresinde "Kültür Varlıklarımız (Uşak) 01.09.2022 UŞAK" ibareli ilk gün damgası kullanılmaya başlandı.

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Kaynak: AA

Uşak, PTT, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi PTT'den 'Kültür Varlıklarımız (Uşak)' konulu anma pulu ve ilk gün zarfı - Son Dakika

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SON DAKİKA: PTT'den "Kültür Varlıklarımız (Uşak)" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı - Son Dakika
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