PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Kültür Varlıklarımız (Uşak)" konulu 7,50 lira (52x72 milimetre boyutunda) bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 15 lira bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinde, PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkarıldı.

Kaynak: AA

Uşak, PTT, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › PTT'den 'Kültür Varlıklarımız (Uşak)' konulu anma pulu ve ilk gün zarfı - Son Dakika

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