PTT'den Çatalhöyük Anma Pulu ve İlk Gün Zarfı

PTT AŞ tarafından "Avrupa 2025 (Ulusal Arkeolojik Keşifler-Çatalhöyük)" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Avrupa 2025 (Ulusal Arkeolojik Keşifler-Çatalhöyük)" konulu 35 lira (36x52 milimetre boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 70 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte Alaaddin PTT Müdürlüğü/ Konya adresinde "Avrupa 2025 (Ulusal Arkeolojik Keşifler-Çatalhöyük) 09.05.2025 KONYA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.