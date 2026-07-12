PTT Elektrikli Skuterlerle 89,6 Milyon Gönderi Dağıttı - Son Dakika
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PTT Elektrikli Skuterlerle 89,6 Milyon Gönderi Dağıttı

12.07.2026 12:24
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, PTT'nin elektrikli skuterlerle 89,6 milyon gönderi teslim ettiğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ'nin (PTT) gönderi dağıtımında kullanılan elektrikli skuterlerle bugüne kadar kargo hariç yaklaşık 89,6 milyon gönderinin sahibine teslim edildiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, PTT'nin dağıtım hizmetlerinde kullanılan elektrikli skuterlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Skuterlerin, PTT bünyesinde ilk olarak 2021 itibarıyla kullanılmaya başlandığını hatırlatan Uraloğlu, özellikle gençler arasında yoğun şekilde tercih edilen mikro hareketlilik araçlarının, gönderi dağıtım hizmetlerinde de kullanılmasıyla fosil yakıt kullanımının önüne geçildiğine işaret etti.

Uraloğlu, 2021'de 100 elektrikli skuterle başlayan uygulamanın, haziran sonu itibarıyla 1050 araçla devam ettiğini belirterek, "Ulaşım konusundaki yeni eğilimler ve ihtiyaçlar doğrultusunda, Bakanlık olarak doğa dostu uygulamalar geliştirmeye devam ediyoruz. PTT dağıtım görevlileri, fosil yakıt kullanan araçlar yerine, yeşil enerji kullanan skuterler ile gönderi teslimi yapıyor, bu sayede karbon emisyonunu azaltıyor. Ayrıca trafiğin yoğun olduğu bölgelerde, yüksek hareket kabiliyetiyle zamandan tasarruf edilmesini de sağlıyor." ifadesini kullandı.

Elektrikli skuterlerle 10,4 milyon kilometre yol alındı

PTT'nin skuterleri kullanmaya başlamasından bu yana, kargo hariç yaklaşık 89,6 milyon gönderinin sahiplerine ulaştırıldığını vurgulayan Uraloğlu, "Elektrikli skuterlerle gönderi dağıtımında 10,4 milyon kilometre mesafe kat edildi, 312 bin litre fosil yakıt kullanımının önüne geçildi. Kat edilen bu mesafe, dünyanın çevresinde 260 kez tur atmaya denk geliyor." ifadelerine yer verdi.

Uraloğlu, daha etkin ve hızlı şekilde dağıtım yapılarak, dar ve araç hareketliliğinin zor olduğu alanlarda hızlı ve çevreci bir ulaşım yöntemiyle gönderilerin teslim edildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yaya olarak dağıtım yapılmasına kıyasla, zamandan yüzde 20 tasarruf ediliyor. Doğa dostu, çevreci ulaşım aracı elektrikli skuterlerin hızı saatte 25 kilometreye çıkabiliyor ve tek şarj ile 40 kilometre mesafe gidiliyor. Kullanılmaya başlandığı günden itibaren Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa olmak üzere, dört büyük ilde toplam 62,5 milyon gönderi dağıtıldı. Söz konusu illerdeki elektrikli skuterlerle dağıtılan gönderiler, toplam gönderilerin yüzde 69'una karşılık geliyor."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Çevre, PTT, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi PTT Elektrikli Skuterlerle 89,6 Milyon Gönderi Dağıttı - Son Dakika

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