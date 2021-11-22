PTT "Öğretmenler Günü ve Atatürk" konulu pul sergisi düzenleyecek

PTT AŞ, Muğla'da, 22-27 Kasım'da "Öğretmenler Günü ve Atatürk" konulu pul sergisi düzenleyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sergi, bugünden itibaren Çözüm Koleji Çaylı Mahallesi 442. Sokak No: 1 Ortaca/Muğla adresinde gerçekleştirilecek. Etkinlik 27 Kasım'a kadar devam edecek.

"Öğretmenler Günü ve Atatürk Pul Sergisi 22-27.11.2021 MUĞLA" ibareli özel tarih damgalı zarflar 5,50 lira bedelle PTT'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde, filateli cep uygulamasında ve etkinlik alanında bulunan filateli standında satışa sunulacak.

Ayrıca sergi alanında, "Öğretmenler Günü ve Atatürk Pul Sergisi 22-27.11.2021 MUĞLA" ibareli özel tarih damgası kullandırılacak.