Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Samsun Şube Başkanı Zafer Güler, Kerkük- Ceyhan Boru Hattının devreye girmesiyle nakliye maliyetlerinin düşeceğini ve bunun pompa fiyatlarını rahatlatacağını söyledi.

ABD'nin stratejik petrol rezervlerinin son 44 yılın en düşük düzeyine inmesini değerlendiren PÜİS Şube Başkanı Zafer Güler, Türkiye'nin petrol tedarik zincirinde alternatif kaynaklara yöneldiğini kaydetti. Küresel rezerv hareketlerinden ziyade Türkiye'nin kendi enerji hamlelerinin belirleyici olduğuna işaret eden Güler, Irak ile yapılan anlaşmaların akaryakıt maliyetlerine olumlu yansıyacağını vurguladı.

"Bizi doğrudan etkileyecek bir tablo yok"

ABD'deki rezerv azalmasının iç piyasada ciddi bir dalgalanma oluşturmayacağını dile getiren Zafer Güler, "ABD'nin kendi elinde petrol rafinerileri var, dışarıdan da petrol alıyorlar. Bize bir katkısı olacağını zannetmiyorum. Önemli olan bizim ne yaptığımız. ABD, petrol konusunda bir problem yaşamaz. Yakın zamanda Irak'ta yeni bir sözleşme imzalandı. Irak'taki Kerkük petrolünden bize ham petrol gelecek ve işlenmek üzere kullanılacak. Biz zaten dışarıdan petrol alıyoruz. O yüzden bizi çok etkileyecek bir durum yok. Fiyatlar zaten Türkiye'de düşüyor" dedi.

"Nakliye maliyetlerinin düşmesi fiyatları geriye çeker"

Irak'tan Türkiye'ye uzanan boru hattının yeniden faaliyete geçmesinin lojistik açıdan büyük kazanım sağlayacağını belirten Güler, "Türkiye için şu anda petrol konusunda bir problem yok. Geçmişte bir sorun yaşadık ama bizim rezervlerimiz yeterli değil. En yakın komşumuz Rusya'dan tedarik ediyoruz. Ancak iktidarın en son Irak'ta anlaştığı petrol boru hattının çalıştırılmasının çok büyük avantaj olacağını düşünüyorum. Bu da nakliye fiyatlarının azalmasını sağlayacak ve fiyatları geriye çekecektir" diye konuştu.

Yerli rafineri kapasitesine ve Irak hattının oluşturacağı tedarik güvencesine dikkat çeken Güler, "Yapılan açıklamalara göre Ceyhan-Kerkük Boru Hattı çalışmaya başladı. Bu durum nakliye maliyetlerini azaltacaktır. Ülke olarak rafinerilerimiz var. Irak petrolü ile piyasa biraz daha rahatlatacaktır" ifadelerini kullandı.