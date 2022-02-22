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Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor

22.02.2022 13:31
Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor

Pursaklar Belediyesinin Hüma Sultan Hanım Evi İşaret Sınıfı kursiyerleri, kiralarını ödemekte zorluk çeken ihtiyaç sahibi aileye maddi destekte bulundu.

Pursaklar Belediyesinin Hüma Sultan Hanım Evi İşaret Sınıfı kursiyerleri, kiralarını ödemekte zorluk çeken ihtiyaç sahibi aileye maddi destekte bulundu.

Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri'nin kurslarına katılan hanımlar, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmek, onların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak adına ev kiralarını ödemekte güçlük çeken vatandaşların bir nebze de olsa nefes almalarına yardımcı olmak amacıyla, imkanları ölçüsünde vatandaşların kapılarını çalıyor.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Hüma Sultan Hanım Evi İşaret sınıfı kursiyerleri, Pursaklar'da ikamet eden ihtiyaç sahibi aileye yardım elini uzattı. Aileyi evlerinde ziyaret eden hanımlar, aileye kiralarını ödemeleri için bir miktar maddi yardımda bulundu.

"Vatandaşlarımızın yüzlerinde oluşan her tebessümle bizler de çok mutlu oluyoruz"

Hanımların herkese örnek olması gereken bir davranışa imza attığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Belediyemizin öncülüğünde kursiyerlerimizle birlikte zor durumda olan hemşehrilerimizin kapılarını çalmaya devam ediyoruz. Kursiyerlerimizin hayata geçirmek istedikleri sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek vererek vatandaşlarımızın yüzlerinde oluşan her tebessümle bizlerde çok mutlu oluyoruz. Yardımsever kursiyerlerimize ve bu güzel kampanyaya destek veren tüm hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Elimizden geldiğince ilçe sakinlerimizin hayatına dokunmak için emek göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Pursaklar Belediyesi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor - Son Dakika Ekonomi


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