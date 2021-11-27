Pursaklar Belediyesi istihdama ön ayak oluyor

Pursaklar Belediyesi, iş arayan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla hizmet veren İstihdam Şefliği aracılığıyla işyeri sahipleri ile iş arayan vatandaşları buluşturmaya devam ediyor.

İlçe genelinde hizmet veren esnaflarla sürekli iletişim halinde olan Pursaklar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü İstihdam Şefliği, iş arayan vatandaşlara iş kapıları aralıyor. İşçi ve işveren arasında köprü kurmak amacıyla hizmet veren İstihdam şefliğince toplanan başvurular firmalara yönlendirilmesinin ardından Pursaklar Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile firma yetkilileri ile iş arayan vatandaşlar iş görüşmesi gerçekleştirdi.

"İş başvurusu yapan hemşerilerimizin verilerini tek tek alıyor, yeteneklerine göre gruplandırarak işverenlerle buluşturuyoruz"

Belediye olarak vatandaşlara yardımcı olmak için sokak sokak gezip esnaflarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Ertuğrul Çetin, "Belediyemize iş başvurusu yapan hemşerilerimizin verilerini tek tek alıyor, yeteneklerine göre gruplandırarak işverenlerle buluşturuyoruz. İşsiz gençlerimize ve tüm hemşerilerimize doğru noktalarda iş imkanı sağlamaya gayret gösteriyoruz. Ancak firmaların neredeyse hepsinin ortak sıkıntısı adayların görüşmeye gitmemesi, gidenlerin ise işi beğenmemesi oluyor. Çalışılacak tek yer belediyeler veya kamu kurumları değil. Son yıllarda özel sektörde de gayet güzel işlere imza atılıyor. Mesleği olan veya olmayan hemşerilerimize güzel iş imkanları sunmaya ve esnaflarımızla hep iletişim halinde olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA