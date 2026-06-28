Putin: Akaryakıt Tedarikinde Sorunlar Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Putin: Akaryakıt Tedarikinde Sorunlar Devam Ediyor

28.06.2026 20:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Putin, akaryakıt tedarikinde devam eden sorunları ve alınacak önlemleri açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede sürücüler ve işletmeler açısından akaryakıt tedarikindeki sorunların devam ettiğini belirtti.

Putin, akaryakıt piyasasındaki duruma ilişkin Rus yetkililer ve önde gelen enerji şirketlerinin yöneticileriyle Moskova'da düzenlenen toplantının açılışında konuştu.

İç piyasadaki akaryakıt durumunu birkaç gün önce hükümet üyeleriyle ayrıntılı şekilde ele aldıklarını ifade eden Putin, "Altyapı tesislerine yönelik terör saldırılarının etkisi en aza indirilmelidir." dedi.

Putin, vatandaşlara, işletmelere ve sosyal açıdan önemli kuruluşlara kesintisiz ve istikrarlı yakıt tedarikinin sağlanması için ilave adımların değerlendirilmesini istedi.

Büyük petrol rafinerilerinin kapasitelerinin azami seviyede kullanıldığını, orta ve küçük işletmelerin de üretime dahil edildiğini aktaran Putin, devam eden bakım çalışmalarının sürelerinin kısaltıldığını ve planlı bakımların ileri tarihlere ertelendiği bilgisini paylaştı.

Putin, piyasaya sunulan yakıt miktarının artırılması ve fiyatların ekonomik açıdan makul seviyelerde tutulması gerektiğine işaret ederek, yerli tüketicileri korumak amacıyla benzin ve uçak yakıtı ihracatının geçici olarak yasaklandığını söyledi.

Dizel yakıt ihracatının tamamen yasaklanmasının da değerlendirildiğini belirten Putin, "Daha önce oluşturulan yakıt stokları iç piyasaya sunuldu ancak stokları kullanmaya başlamamıza rağmen sürücüler ve işletmeler açısından sorunlar devam ediyor. Ne yazık ki akaryakıt istasyonlarında kuyruklar var, ihtiyaç duyulan benzin türü her zaman bulunamıyor." dedi.

Putin, Rusya'daki benzin stoklarının 1,7 milyon ton seviyesinde bulunduğunu, bunun 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 4 daha düşük olduğunu kaydetti.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle çok sayıda tesis bakıma alınırken, tarım sektöründe ve yaz sezonunda artan talebin de etkisiyle Moskova ve St. Petersburg dahil yaklaşık 20 bölgede akaryakıt satışına kısıtlamalar getirildi.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Putin: Akaryakıt Tedarikinde Sorunlar Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik
E-5’e böyle atladı, trafiği birbirine kattı E-5'e böyle atladı, trafiği birbirine kattı
Tüketiciyi sevindiren karar Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var Tüketiciyi sevindiren karar! Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var
Kadın müşterilere “Canım, balım, bekar mısın“ dedi, tazminatsız kovuldu Kadın müşterilere "Canım, balım, bekar mısın?" dedi, tazminatsız kovuldu
Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek Meteoroloji uzmanı uyardı Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek! Meteoroloji uzmanı uyardı
Sperm kız kardeşler 30 yıl sonra DNA testiyle birbirini buldu Sperm kız kardeşler 30 yıl sonra DNA testiyle birbirini buldu

20:17
Güne damga vuran iddia: Ergin Ataman Real Madrid’in bir numaralı hedefi
Güne damga vuran iddia: Ergin Ataman Real Madrid'in bir numaralı hedefi
20:11
Putin’den piyasaları ayağa kaldıracak çıkış: Tam yasak olasılığını tartışıyoruz
Putin'den piyasaları ayağa kaldıracak çıkış: Tam yasak olasılığını tartışıyoruz
20:02
Aziz Yıldırım’dan Skriniar’ın transferi için kesin karar
Aziz Yıldırım'dan Skriniar'ın transferi için kesin karar
19:30
Netanyahu’dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız
Netanyahu'dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız
18:39
Kadir İnanır’ın cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu’na soğuk duş
Kadir İnanır'ın cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
17:08
Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü
Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 20:50:42. #7.13#
SON DAKİKA: Putin: Akaryakıt Tedarikinde Sorunlar Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.