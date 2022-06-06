Putin: "Batılı ülkelerin hataları küresel enflasyon dalgasına yol açtı" - Son Dakika
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Putin: "Batılı ülkelerin hataları küresel enflasyon dalgasına yol açtı"

06.06.2022 12:57
Putin: "Batılı ülkelerin hataları küresel enflasyon dalgasına yol açtı"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel enflasyon nedeniyle Batılı ülkeleri suçlayarak, "Batılı ülkelerin ekonomide yaptığı hatalar ve yaptırımlar, küresel enflasyon dalgasına, tedarik ve üretim zincirlerinin yok olmasına, yoksulluk ve gıda kıtlıklarında keskin bir artışa yol açtı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel enflasyon nedeniyle Batılı ülkeleri suçlayarak, "Batılı ülkelerin ekonomide yaptığı hatalar ve yaptırımlar, küresel enflasyon dalgasına, tedarik ve üretim zincirlerinin yok olmasına, yoksulluk ve gıda kıtlıklarında keskin bir artışa yol açtı." ifadesini kullandı.

Putin'in, 15 Haziran'da başlayacak St. Petersburg Ekonomi Forumu (SPIEF) nedeniyle kaleme aldığı yazı, Kremlin'in internet sitesinde yayımlandı.

SPIEF'in bu yıl 25'inci defa düzenleneceğini hatırlatan Putin, forumun, tüm uluslararası toplum için zor bir zamanda gerçekleşeceğini kaydetti.

Putin, Batılı ülkelerin uyguladığı ekonomik politikaların küresel ekonomiye zarar verdiğini vurgulayarak, "Batılı ülkelerin ekonomide yaptığı hatalar ve yaptırımlar, küresel enflasyon dalgasına, tedarik ve üretim zincirlerinin yok olmasına, yoksulluk ve gıda kıtlıklarında keskin bir artışa yol açtı." ifadesini kullandı.

Yaşanan zorlukların yeni fırsatlar da yarattığını belirten Putin, "Bu nedenle forumun sloganı 'Yeni Dünya-Yeni Fırsatlar' oldukça yerindedir. 2020'li yılların, Rusya için ekonomik egemenliğini güçlendireceği bir dönem olacağından eminim." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Vladimir Putin, Yoksulluk, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Putin: 'Batılı ülkelerin hataları küresel enflasyon dalgasına yol açtı' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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