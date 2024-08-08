Putin, kripto paraların uluslararası ödemelerde kullanılmasını yasal hale getirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Putin, kripto paraların uluslararası ödemelerde kullanılmasını yasal hale getirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılmasını yasal hale getiren yasayı onayladı. Putin tarafından imzalanan kararnameyle, kripto paraların eylül ayından itibaren bazı alanlarda kullanılması yasal hale geldi. Buna göre, kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılmasına başlanacak ve süreci Rusya Merkez Bankası denetleyecek. Putin'in bugün imzaladığı bir başka kararnameyle de ülkede kripto para madenciliği yasal hale gelmişti. Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar uluslararası ödemelerde kripto para kullanılmasının başlayabileceğini ifade etmişti. Ancak çok sayıda ülke kripto para birimlerine yönelik kendi kurallarını geliştirdiğinden, uluslararası ticarette kripto paraların nasıl kullanılacağı ve bu sistemin güvenliği belirsizliğini koruyor.

08.08.2024 16:54
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılmasını yasal hale getiren yasayı onayladı.

Putin tarafından imzalanan kararnameyle, kripto paraların eylül ayından itibaren bazı alanlarda kullanılması yasal hale geldi.

Buna göre, kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılmasına başlanacak ve süreci Rusya Merkez Bankası denetleyecek.

Putin'in bugün imzaladığı bir başka kararnameyle de ülkede kripto para madenciliği yasal hale gelmişti.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar uluslararası ödemelerde kripto para kullanılmasının başlayabileceğini ifade etmişti. Ancak çok sayıda ülke kripto para birimlerine yönelik kendi kurallarını geliştirdiğinden, uluslararası ticarette kripto paraların nasıl kullanılacağı ve bu sistemin güvenliği belirsizliğini koruyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Putin, kripto paraların uluslararası ödemelerde kullanılmasını yasal hale getirdi - Son Dakika

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