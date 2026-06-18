QatarEnergy İlk Boş LNG Tankerini Hürmüz'den Geçirdi - Son Dakika
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QatarEnergy İlk Boş LNG Tankerini Hürmüz'den Geçirdi

18.06.2026 16:17
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QatarEnergy'nin Al Hamla isimli LNG tankeri, Hürmüz Boğazı'nı geçerek Körfez'e giriş yaptı.

Orta Doğu'daki savaş sonrası ilk kez QatarEnergy'nin bir boş sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankeri Hürmüz Boğazı'nı geçerek Körfez'e girdi ve 209 bin metreküpün üzerinde LNG yüklendi.

ABD ve İran arasında varılan mutabakat kapsamında Hürmüz Boğazı'nın "yeniden açılmasına" yönelik gelişmeler yakından takip edilirken, 28 Şubat'ta başlayan ABD/İsrail-İran Savaşı sonrası LNG ticaretinde büyük aksaklık yaşanan QatarEnergy'nin Ras Laffan tesisinde bir ilk gerçekleşti.

QatarEnergy'ye ait Al Hamla isimli LNG tankeri, Ras Laffan'dan yükleme yapmak üzere Hürmüz Boğazı'nı geçerek Körfez'e giriş yapan ilk boş LNG tankeri oldu.

Al Hamla'nın tesisten 209 bin metreküpün üzerinde LNG yüklendiği tahmin ediliyor.

Veri analitik şirketi Kpler'in analizine göre bu gelişme, QatarEnergy'nin filosunu yeniden konumlandırdığına yönelik işaretlerin ve Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan deniz taşımacılığının normale dönebileceğine ilişkin artan beklentilerin ardından yaşandı.

MarineTraffic verilerine göre, Al Hamla halihazırda Ras Laffan Limanı'nda bulunuyor.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Orta Doğu, Ekonomi, Körfez, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi QatarEnergy İlk Boş LNG Tankerini Hürmüz'den Geçirdi - Son Dakika

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