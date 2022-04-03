QNB Finansbank, otizme "kırmızı ışık" yaktı - Son Dakika
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QNB Finansbank, otizme "kırmızı ışık" yaktı

03.04.2022 13:03
QNB Finansbank, otizme "kırmızı ışık" yaktı

QNB Finansbank, otizmlilerin yaşamın her alanında kabullenilmesini desteklemek için Kristal Kule'yi kırmızı ışıkla aydınlattı.

QNB Finansbank, otizmlilerin yaşamın her alanında kabullenilmesini desteklemek için Kristal Kule'yi kırmızı ışıkla aydınlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, 2008 yılında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizmli bireylerin nitelikli eğitim ortamlarına erişmesi, iş hayatında yer almalarını ve yaşamın bir parçası olmaları noktasında sorunlarıyla mücadelelerinde onlara destek veriyor.

Banka, bu özel günde genel müdürlük binası Kristal Kule'nin dış cephesini kırmızı ışıkla aydınlattı.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde kamuoyunun dikkatini otizme çekmek için başlatılan ve tüm dünyada ilgi gören farkındalık hareketi; bu yıl otizmi kabullenme, evde, okulda, iş yerinde ve toplumsal yaşamda otizmli bireylerin söz hakkı almasını ve yaşamlarına ilişkin tercihlerini ifade etmelerini desteklemek için kırmızı renk seçildi.

Her yıl Kristal Kule'yi mavi ışıkla aydınlatan QNB Finansbank, bu yıl kırmızı ışıkla aydınlatarak kabul etmenin dikkati çekici rengini seçerek otizmli bireyleri hayatın her alanında kabul ettiğini taahhüt ediyor. Bu kapsamda Kristal Kule, 2 Nisan akşamından 3 Nisan sabahına kadar kırmızı ışıkla aydınlatıldı.

Sosyal açıdan sorumlu, bankacılık faaliyetlerini bütünlük içinde yöneten, sürdürülebilirlik, çevresel performans ve diğer etik kaygılar gibi konularda tüm paydaşlarına karşı sorumluluk bilinci olan bir banka olarak QNB Finansbank, her yıl olduğu gibi sosyal yaşamda yeri olan farkındalık gündemlerinde Kristal Kule'yi bir simge haline getiriyor ve bu yıl da BM'nin bu küresel projesinde yerini alarak otizmde erken tanının ve desteğin önemine dikkati çekmeyi hedefliyor.

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Finansbank, Banka, Otizm, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi QNB Finansbank, otizme 'kırmızı ışık' yaktı - Son Dakika


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