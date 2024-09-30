QNB Hisse Geri Alım Onayını Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

QNB Hisse Geri Alım Onayını Aldı

QNB Grup, hisse geri alım için gerekli onayları aldı ve 2,9 milyar Katar Riyali geri alım yapacak.

30.09.2024 10:14
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QNB Grup, hisse geri alımına devam etmek için Katar Merkez Bankası ve Katar Finansal Piyasa Otoritesi'nden ilgili tüm yasal onayları aldığını açıkladı.

QNB Grup, hisse geri alımına devam etmek için Katar Merkez Bankası (QCB) ve Katar Finansal Piyasa Otoritesi'nden (QFMA) ilgili tüm yasal onayları aldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; QNB Ana Sözleşmesi'nin 10. maddesi uyarınca ve QNB Yönetim Kurulu'nun 11 Eylül 2024 tarihli kararına dayanarak QNB, 2024 tarihli 3 ve 4 numaralı QFMA kararına uygun olarak 2,9 milyar Katar Riyali tutarında hisse geri alımı gerçekleştirecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Katar, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi QNB Hisse Geri Alım Onayını Aldı - Son Dakika

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