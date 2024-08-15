Quick Finans, SmartIQ işbirliğiyle 2. El Oto Raporu'nu paylaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Quick Finans, SmartIQ işbirliğiyle 2. El Oto Raporu'nu paylaştı

Temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yıla göre azaldı. İkinci el araç satışlarında ise genç ve düşük kilometreli araçlara olan talep arttı.

15.08.2024 10:47
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Quick Finans, SmartIQ işbirliğiyle 2. El Oto Raporu'nu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 azalarak 94 bin 37 adet olurken ocak-temmuz arasında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artarak 672 bin 18 adet olarak gerçekleşti.

Geçen aya göre ise yüzde 11,48 gerçekleşen daralmaya, haziranda güvenlik paketine geçiş dolayısıyla yapılan yoğun indirim ve finansman kampanyalarının da etkisiyle talebin öne çekilmesi neden olarak gösteriliyor.

İkinci el oto pazarında 15 yaş ve 350 bin kilometreye kadar olan B, C, D, E segmenti araç satışlarında temmuzda, haziranın iş günü açısından daha kısa olmasına bağlı olarak yüzde 20 rakamsal bir yükseliş yaşandı. Diğer taraftan, 2023'ün ilk 7 ayı ile karşılaştırıldığında ise satışlarda yüzde 14 düşüş gözlemlendi.

İkinci el oto araç satıcılarına göre, sıfır araçlarda beklenen fiyat artışları nedeniyle 2. el araçta, özellikle düşük km ve genç yaştaki araçlar başta olmak üzere piyasanın canlanması bekleniyor.

Haziranda 17 bin 454 adet satılan sıfır araç muadili B, C, D ve E segment ikinci el araç sayısı, hazirandaki 9 günlük bayram tatilinin de etkisiyle temmuzda yüzde 39 artarak 24 bin 312 adede ulaştı.

Sıfır araç kampanyalarını kaçıranlar, fiyatların artmaya başlamasıyla ikinci ele yöneldi. 2023–2024 model sıfır muadili araçlar için haziran ayında 38 gün olan stokta kalma süresi ise temmuzda 41 gün oldu.

İkinci el araç fiyatları yıl boyunca olduğu gibi temmuz ayında da yatay seyrini koruyor.

2024'ün haziran ayında 45 bin 634'lük satış adediyle dip noktayı gören ikinci el ticari araç pazarı, temmuzda 59 bin 190 adede ulaşarak geçen aya göre yüzde 30, 2023'ün haziran ayına göre ise yüzde 10 artış gösterdi.

Kaynak: AA

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