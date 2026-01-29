Rakam inanılmaz! Altınlarını satıp araba alan vatandaşın büyük pişmanlığı - Son Dakika
Ekonomi

Rakam inanılmaz! Altınlarını satıp araba alan vatandaşın büyük pişmanlığı

Rakam inanılmaz! Altınlarını satıp araba alan vatandaşın büyük pişmanlığı
29.01.2026 16:41  Güncelleme: 16:44
Rakam inanılmaz! Altınlarını satıp araba alan vatandaşın büyük pişmanlığı
Altın bozdurarak otomobil alan bir sosyal medya kullanıcısı, altın fiyatlarının bir yılda 1,9 milyon TL'den 4,4 milyon TL'ye çıkması sonrası pişmanlığını paylaştığı video ile gündem oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı, altın bozdurarak otomobil almasının ardından yaşadığı pişmanlığı paylaştığı video ile dile getirdi. Paylaşımında "Sen hayatında hata mı gördün lan…" ifadelerini kullanan kullanıcı, 2025 yılında bozdurduğu altının bugünkü değerine dikkat çekti. Videoda yer alan bilgilere göre, 2025 yılında 631 gram altının karşılığı yaklaşık 1 milyon 900 bin TL iken, 2026 yılında aynı miktardaki altının değeri 4 milyon 420 bin TL'ye yükseldi.

"ALTIN HER ZAMAN KAZANDIRIR"

Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan video, özellikle altın yatırımının son yıllarda sağladığı yüksek kazancı bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medya kullanıcıları paylaşımın altına, "Altın her zaman kazandırır", "Araba gider, altın kalır", "Bu video ders niteliğinde" şeklinde yorumlar yaptı.

Son Dakika Ekonomi Rakam inanılmaz! Altınlarını satıp araba alan vatandaşın büyük pişmanlığı - Son Dakika

    Yorumlar (6)

  • Murat Ekinci Murat Ekinci:
    Altına yatırım tabiki güzel. Asıl yatırım yerin ALTINA yapılan yatırımdır. 41 6 Yanıtla
    Nevzat kol Nevzat kol:
    Bu konuyu bile oraya bagladinz ya pess. 2 2
  • Yasin Kamış Yasin Kamış:
    Altına binip gidemeyeceğine göre ihtiyaç dahilindeki gereklilik araba da sonuç da ölümlü dünya yarına kimsenin garantisi yok. 20 2 Yanıtla
    Çengelköylü Çengelköylü:
    250 BİN TL YE ÇOKTA GÜZEL TOFAŞ LAR ONA BİNŞN BEN 20 YILDIR KULLANIYORUM FERRARİNŞN GİTTİĞŞ YERLERE TOFAŞTA GİDİYOR EN AZINDAN EŞE DOSTA BORCUM YOK 5 0
    Çengelköylü Çengelköylü:
    DOĞRU DERSİNDE 6 AY ÖNCE 850 BİN TL LİK ARACI SATIN ALMAK İÇİN EŞTEN DOSTTAN 200 GR ALTIN BORÇ ALMAK DOĞRUMU HAYIR 4 0
  • Szka788304 Szka788304:
    5.048.000 şu an pişmanlık yükseliyor 5 0 Yanıtla
Rakam inanılmaz! Altınlarını satıp araba alan vatandaşın büyük pişmanlığı
