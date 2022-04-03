Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç tezgâhtaki yerini aldı - Son Dakika
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Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç tezgâhtaki yerini aldı

03.04.2022 09:46
Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç tezgâhtaki yerini aldı

Eskişehir'de Ramazan ayında sofraların vazgeçilmez tatlısı güllaç raflardaki yerini aldı.

Eskişehir'de Ramazan ayında sofraların vazgeçilmez tatlısı güllaç raflardaki yerini aldı.

Eskişehir'de Ramazan ayının en çok tercih edilen tatlılarından birisi olan güllacın satışı başladı. Ramazan dendiğinde akla ilk gelen tatlılardan olan güllaç, hafif ve sütlü bir tatlı olması sebebiyle vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor. Pastane işletmecisi Gani Karakaş, Ramazan ayı boyunca vatandaşların güllaca fazlasıyla ilgi gösterdiğini kaydetti. Günde en az 2-3 tepsi güllaç satışı beklediklerini aktaran Karakaş, kilosunu 80 TL'den sattıklarını söyledi.

"Kilosunu 80 TL'ye satıyoruz"

Yıllardır pastane işletmeciliği yapan Gani Karakaş, Ramazan ayı boyunca tüm sofralardan tatlının eksik olmamasını dileğinde bulundu. Ramazan ayı boyunca her geçen gün satışların daha da artacağının altını çizen Karakaş, "Umarım çok güzel bir Ramazan ayı geçiririz ve insanlarımızın iftar sofralarında güllaç daima yerini almaya devam eder. Biz ürünlerimizi günlük şekilde yapıyoruz çünkü malzemelerimiz günlük ürünlerden oluşuyor. Eğer kalırsa bile ihtiyacı olanlara veriyoruz veya bizler evlerimize götürüyoruz. Bu sayede her gün, günlük olarak güllaç tatlımızı vatandaşlarımıza sunuyoruz. Biz şu anda fındıklı güllaç yapıyoruz. Bunun sebebi de güllaç tatlımızın rengini beyaz olarak insanlara sunarak göze hitap etmesini sağlamak. Biz fındıklı güllaç tatlısının kilosunu 80 TL'ye satıyoruz. Şu anda güllaçlarımız hazır ve insanlarımızı bekliyor. İftardan yaklaşık iki saat önce yoğunluğun yavaş yavaş artmasını bekliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç tezgâhtaki yerini aldı
Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç tezgâhtaki yerini aldı
Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç tezgâhtaki yerini aldı

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Türk Lirası, Eskişehir, Ramazan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç tezgâhtaki yerini aldı - Son Dakika


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