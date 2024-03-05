Ramazan öncesi tavuk eti fiyatlarında artış - Son Dakika
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Ekonomi

Ramazan öncesi tavuk eti fiyatlarında artış

Ramazan öncesi başlayan tavuk eti fiyatlarındaki artış etiketlerde dikkat çekti. Son bir hafta içerisinde tavuk eti fiyatları ortalama 15 lira pahalandı. Kasaplar Ramazan ayının içerisinde de fiyat artışı beklediklerini söyledi. Ramazan öncesi başlayan beyaz et fiyatlarındaki artış devam ediyor. İstanbul'da Ramazan öncesi tavuğun kilosu 83 TL'den 98 TL'ye çıktı. Kasap tezgahlarında tavuk kanadının kilosu 30 TL zamlanarak 140 TL'den 170 TL'ye çıktı. Göğüs eti ise 145 TL'den 175 TL'ye çıktı. Esnaf gelen zamların vatandaşların alışverişlerini etkilediğini belirterek, Ramazan ayı içerisinde tavuk etinde fiyat artışının da devam edeceğinin altını çizdi.

05.03.2024 19:36  Güncelleme: 19:38
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Ramazan öncesi tavuk eti fiyatlarında artış

İSTANBUL - Ramazan öncesi başlayan tavuk eti fiyatlarındaki artış etiketlerde dikkat çekti. Son bir hafta içerisinde tavuk eti fiyatları ortalama 15 lira pahalandı. Kasaplar Ramazan ayının içerisinde de fiyat artışı beklediklerini söyledi.

Ramazan öncesi başlayan beyaz et fiyatlarındaki artış devam ediyor. İstanbul'da Ramazan öncesi tavuğun kilosu 83 TL'den 98 TL'ye çıktı. Kasap tezgahlarında tavuk kanadının kilosu 30 TL zamlanarak 140 TL'den 170 TL'ye çıktı. Göğüs eti ise 145 TL'den 175 TL'ye çıktı.

Esnaf gelen zamların vatandaşların alışverişlerini etkilediğini belirterek, Ramazan ayı içerisinde tavuk etinde fiyat artışının da devam edeceğinin altını çizdi.

Kasap Mustafa Karabulut, beyaz ete yaklaşık bir haftalık süreçte ortalama 15 lira zam geldiğinin altını çizerek, "Vatandaşlar beyaz ete yönelmişti. Şimdi bu durum da biraz sıkıntıya girdi. Her gün ortalama 5 lira zam geliyor. Enflasyon oranlarına göre normal ancak insanların alım gücü düşük. İnsanlar daha çok beyaz et tüketiyor. Geçen hafta 83 lira olan tavuk eti, şu anda 98 liradan satılıyor. Diğer ürünlerde de geçen hafta kanat 140 lirayken, şimdi 170 lira oldu. Göğüs eti de 145 liraydı, şu anda 175 lira civarında. Vatandaşlar artık 1,5 kilo almak yerine 1 kilo alıyor. Ramazan içerisinde tavuk fiyatlarına 5 lira daha zam gelebilir" dedi.

Kırmızı ete talebin azaldığını ve tavuk etine talebin arttığını söyleyen kasap Murat Koca, "Müşteriler uygun olmasından dolayı tavuk etine yöneldi. Ancak tavuk etine de zam geldi. Bu işlerimize de yansıyor. Ramazan ayı gelmeden tavuğa bugün itibariyle 5 lira zam oldu. Kırmızı ete de 10 lira kadar zam geldi. Kırmızı ete haftanın 2 günü kesin zam geliyor. Tavuk etine de bu hafta zam geldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ramazan öncesi tavuk eti fiyatlarında artış - Son Dakika

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