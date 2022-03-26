Ramazan zamlarıyla gelecek! Sebze ve meyve fiyatları uçacak - Son Dakika
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Ramazan zamlarıyla gelecek! Sebze ve meyve fiyatları uçacak

26.03.2022 09:20
Ramazan zamlarıyla gelecek! Sebze ve meyve fiyatları uçacak

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı gübre, tohum ve nakliye başta olmak üzere günden güne katlanan maliyet artışları nedeniyle sebze ve meyveye büyük zam geleceğini açıkladı.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, fiyatları olağanüstü zamlanan sebze meyvede havaların ısınmasıyla bir miktar fiyat düşüşleri olacağını, ancak şimdi de Ramazan zamlarının yaşanacağını söyledi.

Tavşan, "Oruçlu ortamda birden bire ürüne talep artınca fiyatlar yükselir. Talep artışı karşısında yapılacak bir şey yok. Ramazan Bayramı öncesinde tüketicileri dikkat etmeleri konusunda uyarıyoruz. Tüketicinin dikkatli davranarak fiyatı yükseltmemesi lazım" dedi.

"KİMSE 3-4LİRAYA ÜRÜN ALAMAYACAK"

Temel gıda ürünlerinde yaşanan aşırı pahalılığın nedenlerini anlatan Tavşan, girdi maliyetlerinin aşırı yükselmesi yüzünden halkın artık 3-4 liraya sebze-meyve yiyemeyeceğini, 6-7 liranın altında ürün satmanın neredeyse imkansız hale geldiğini söyledi. Gübre, tohum, ilaç, mazot, doğalgaz, ambalajlama, nakliye ve kira gibi tüm giderlerde olağanüstü artışların yaşandığını belirten Tavşan, "Artık şu gerçeği kabul etmeliyiz ki, girdilerin böylesine yüksek olduğu bir ülkede fiyatların yüksek olması çok normal. Bol olduğu zaman bile 5-6 liradan aşağıya ürün satılırsa üretici de satıcı da zarar eder" dedi.

Tavşan, halkın alışveriş yapamaz hale geldiğini vurgularken, asıl sorunun fiyatlardan değil, halkın alım gücünün azalmasından kaynaklandığını, 4 bin 253 liralık asgari ücretle geçinme imkanının kalmadığını söyledi.

PATATES VE SOĞANA TABAN FİYAT ŞART

Yüksel Tavşan, halkın mutfağının vazgeçilmezi olan patates, soğan, domates ve limon gibi ürünlerde fiyatların aşırı oynamaması için üretim planlaması ve taban fiyat uygulaması gerektiğini söyledi. Tavşan, "Temel ürünleri halkın rahatça almasını istiyorsak üreticinin desteklenmesi lazım. Aksi halde maliyetlerden ve fiyat değişkenliğinden zarar gören üretici üretmek istemiyor, tüketici zarar görüyor" dedi.

ZİNCİ MARKETLERE KARŞI ÖNLEM ÖNERİSİ

Ülke geneline yayılan zincir marketlerin yüklü alım politikalarının tarımsal üretimin devamı açısından ciddi risk oluşturduğunu söyleyen Yüksel Tavşan, 10 binlerce mağazası olan 5-6 market grubunun üretimi tümden ele geçirebileceğini, bunun da yüzde 95'i küçük ölçekli olan üreticilerin bitmesi anlamına geleceğini kaydetti. Tavşan, devletin bu konuda önlem alması gerektiği uyarısında bulundu.

Sürekli fiyatların artmasından kimsenin memnun olmadığını söyleyen Yüksel Tavşan, "Fiyatlardan üretici memnun değil, satıcı memnun değil, tüketici memnun değil. O zaman kim memnun?" dedi.

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Son Dakika Ekonomi Ramazan zamlarıyla gelecek! Sebze ve meyve fiyatları uçacak - Son Dakika


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