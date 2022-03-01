Red Bull Basement 2021 dünya finali İstanbul'da gerçekleştirilecek - Son Dakika

Red Bull Basement 2021 Dünya Finali, bu sene 44 ülkeden finalist öğrencilerin katılımıyla 25- 27 Mart tarihleri arasında İstanbul Feriye'de gerçekleştirilecek.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde doğan Red Bull Basement, bugün pek çok ülkede daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan üniversite öğrencisi girişimcileri, kod yazarlarını ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini desteklemeyi sürdürüyor.

Red Bull Basement, her yıl gerçekleştirilen dünya finali ile aynı zamanda genç girişimci adaylarının keşfedilmesine ve girişimlerini uluslararası arenada geliştirmelerine de fırsat tanıyor.

Bu sene dünya çapında 44 ülkeden 4 bin 41 başvuru arasından seçilen ülke finalistlerinin projelerini aktarmak ve geliştirmek üzere bir araya geleceği Red Bull Basement 2021 Dünya Finali, 25-27 Mart tarihleri arasında İstanbul Feriye'de hayata geçirilecek.

Türkiye'yi ToplaGel temsil edecek

Atölyeler, çalışma grupları ve ilham verici konuşmalarla sürecek 3 günün sonunda ülke finalistlerinin projelerini global bir jürinin değerlendirmesine sunacağı ve birincinin seçileceği Red Bull Basement 2021 dünya finalinde bu sene Türkiye'yi ToplaGel temsil edecek.

Verilen bilgiye göre, Red Bull Basement'a Türkiye'den yapılan 300 başvuru arasından seçilen girişim ToplaGel'in kurucuları, Özyeğin Üniversitesi öğrencisi Elif Bilge Gürgür ile Koç Üniversitesi öğrencisi Eylül Nisa Beşli'nin projeleri geri dönüşümü hızlandıran ve ödül sistemi ile teşvik eden bir platform olma özelliği taşıyor.

Dünyanın ekolojik dengesini korumak için her geçen gün önemi artan geri dönüşümü ele alan ToplaGel platformunda, kapıya servis modeli ile geri dönüşümü hızlandırmak, atık toplayan kişilerin istihdamına katkı koymak ve kişilere özel ödül sistemi ile sistemin devamlılığını teşvik etmek hedefleniyor.