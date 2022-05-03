Red Bull BC One'a başvurular için son 1 hafta - Son Dakika
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Red Bull BC One'a başvurular için son 1 hafta

03.05.2022 09:32
Red Bull BC One'a başvurular için son 1 hafta

Red Bull BC One yarışmasına başvurular 10 Mayıs'a kadar redbullbcone.com adresinden devam edecek.

Red Bull BC One yarışmasına başvurular 10 Mayıs'a kadar redbullbcone.com adresinden devam edecek.

Red Bull açıklamasına göre, her yıl dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl'lerini belirlemek için düzenlenen ve küresel anlamda en prestijli breaking yarışması olarak bilinen Red Bull BC One; Türkiye Finali'ni bu yıl Antalya'ya taşıyor.

Türkiye'nin her noktasından yeteneğine güvenen katılımcılar başvurularını 10 Mayıs'a kadar yapabiliyor.

14 Mayıs'ta ön elemeler ve atölyelerle başlayacak Red Bull BC One'ın Türkiye finali ise 15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin en iyi B-Boy ve B-Girl'ünü, daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan Red Bull All Star ailesinden Lil G,, Red Bull BC One Dünya Finali 2021 jürilerinden B-Girl Sarah Bee ve efsanevi Türk B-Boy "Mucize" Mümtaz'dan oluşan jüri belirleyecek.

Red Bull BC One Cypher'a başvuru kurallarına ilişkin daha fazla bilgi redbullbcone.com adresinde bulunuyor. Red Bull BC One, 30'u aşkın ülkede düzenleniyor. Ülkelerin en iyileri her yıl farklı bir ülkede düzenlenen dünya finaline katılmaya hak kazanıyor.

Antalya'da düzenlenecek Red Bull BC One Cypher'ın Türkiye ayağının ardından büyük final kasım ayında New York'ta gerçekleştirilecek.

Red Bull BC One Cypher başta Türkiye'de ardından dünya çapında, deneyimli jürinin elemesinin ardından dünyanın en başarılı B-Boy ve B-Girl'ünü belirleyecek.

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Redbull, Antalya, Türkiye, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Red Bull BC One'a başvurular için son 1 hafta - Son Dakika


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