Red Bull'dan Yağlı Direk Yarışı - Son Dakika
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Red Bull'dan Yağlı Direk Yarışı

02.07.2026 11:58
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Red Bull, 5 Temmuz'da Ordu'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda yağlı direk etkinliği düzenleyecek.

Red Bull, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Ordu kentinde "Yağlı Direk" etkinliği düzenleyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her yıl Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, katılımcılar denizin üzerine 40 derecelik bir açıyla yerleştirilen, 12 metre uzunluğundaki gres yağına bulanmış direğe çıkacak.

Hem denge hem de cesaret gerektiren görevde katılımcılar, yarışmaya kendi seçtikleri müzikler eşliğinde çıkacak. Etkinlikte, "En Artistik Düşüş" için de özel bir ödül verilecek.

Etkinlik, 5 Temmuz Pazar günü Ordu'da Taşbaşı İskelesi'nde gerçekleşecek. Katılımcıların yağlanmış bir direğin ucundaki Türk bayrağına ulaşmak üzere mücadele ettiği etkinliğe başvurular, Redbull'un internet sitesi üzerinde yapılıyor.

Kaynak: AA

Kabotaj Bayramı, Yerel Haberler, Etkinlikler, Denizcilik, Redbull, Ekonomi, Kültür, Yaşam, Ordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Red Bull'dan Yağlı Direk Yarışı - Son Dakika

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