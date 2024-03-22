Reel Kesim Güven Endeksi Mart Ayında Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Reel Kesim Güven Endeksi Mart Ayında Arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, Reel Kesim Güven Endeksi martta geçen aya göre 2,9 puan artarak 104,4'e yükseldi. İmalat sanayisinde faaliyet gösteren iş yerlerinin yanıtlarının değerlendirilmesiyle elde edilen endeks, gelecek üç aydaki üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı, genel gidişat ve toplam istihdama ilişkin değerlendirmelerin artış yönünde olduğunu gösterdi. ÜFE beklentisi ise yüzde 54,5'e geriledi.

22.03.2024 10:53  Güncelleme: 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Reel Kesim Güven Endeksi, martta geçen aya göre 2,9 puan artarak 104,4'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından mart ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1731 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, Reel Kesim Güven Endeksi, martta geçen aya göre 2,9 puan artarak 104,4 seviyesine çıktı. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi 1,5 puan artarak 103,5 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler ise azalış yönünde etkiledi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde azalış bildirenler lehine olan seyir, artış bildirenlerin lehine döndü. İç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlenirken, ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre zayıfladı.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre güçlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güç kazandı.

Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler bir önceki aya göre zayıflarken, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise güçlendi.

ÜFE beklentisi yüzde 54,5'e geriledi

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir güçlenirken, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir ise zayıfladı.

Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler de zayıflarken, gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 54,5 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 76,9'a ve daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 16'ya gerilerken, daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 7,1'e çıktı.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İhracat, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Reel Kesim Güven Endeksi Mart Ayında Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Van'a Güneş Enerjisi Santrali İçin Protokol İmzalandı
    11:07 Van'a Güneş Enerjisi Santrali İçin Protokol İmzalandı

    Van Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İller Bankası işbirliğiyle Van'a kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımının protokolü imzalandı. Protokol ile 38,5 megavat gücünde yaklaşık 1 milyar lira değerinde GES kurulacak. Kurulması planlanan GES ile her yıl belediyeye yaklaşık 300 milyon lira ek gelir sağlanarak, kamusal yatırımlar yapılacak. Belediyenin ulusal elektrik dağıtım firmasından aldığı 300 milyon liralık elektrik de yeni kurulan GES'ten elde edilecek.

  • Samsun İlinde Hijyenik Arıcılık İçin Temel Petek Tesisi Kurulum Projesi
    11:02 Samsun İlinde Hijyenik Arıcılık İçin Temel Petek Tesisi Kurulum Projesi

    Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, Doğu Karedeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) finansman katkısıyla uygulamaya konulan 'Samsun İlinde Hijyenik Arıcılık İçin Temel Petek Tesisi Kurulum Projesi' kapsamında temel petek üretim makinesi, Samsun Arı Yetiştiricileri Birliği'ne teslim edildi.

  • Kütahya'da Tarım Arazilerinin Kullanımı ve Seraların Rehabilitasyonu Projeleri Kapsamında Tohum Temini Programı Düzenlendi
    10:59 Kütahya'da Tarım Arazilerinin Kullanımı ve Seraların Rehabilitasyonu Projeleri Kapsamında Tohum Temini Programı Düzenlendi

    Kütahya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projeleri ve Seraların Rehabilitasyonu projesi kapsamında tohum temini programı düzenlendi. Programa Kütahya Valisi Musa Işın, Ak Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve çiftçiler katıldı. Program sonunda çiftçilere sertifikalı tohumlar dağıtıldı. Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, 2023 yılında Kütahyalı üreticilere 338 Milyon TL tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını belirtti. Ayrıca, 2024 üretim sezonu için çeşitli tohumlar ve fideler teslim edileceği açıklandı. Kütahya Valisi Musa Işın ise Organize Hayvancılık Bölgesi kuracaklarını ve modern tesislerin inşa edileceğini söyledi.

  • Şubat Ayında Kurulan Şirket Sayısı Azalırken Kapanan Şirket Sayısı Arttı
    10:41 Şubat Ayında Kurulan Şirket Sayısı Azalırken Kapanan Şirket Sayısı Arttı

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan verilere göre, Şubat ayında kurulan şirket sayısı yüzde 7,5 azalırken kapanan şirket sayısı yüzde 15,9 artış gösterdi. Şubat 2024'te kurulan toplam 10 bin 233 şirket ve kooperatifin yüzde 86,8'i limited şirket, yüzde 10,9'u anonim şirket, yüzde 2,3'ü ise kooperatiften oluştu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,8'i İstanbul, yüzde 10,3'ü Ankara, yüzde 6,4'ü İzmir'de kuruldu.


10:15 Karabük Üniversitesi’nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor Vahim iddialar art arda geldi Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar art arda geldi
09:01 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira indirim gelmesi bekleniyor
08:49 İspanya basını: Real Madrid, Florian Wirtz’in transferi için Arda Güler’i takasta kullanacak İspanya basını: Real Madrid, Florian Wirtz'in transferi için Arda Güler'i takasta kullanacak
08:21 Turgut Altınok’un ablası konuştu: Mal varlığında eksik bile var, babadan kalan kooperatif hisseleri yazılmamış Turgut Altınok'un ablası konuştu: Mal varlığında eksik bile var, babadan kalan kooperatif hisseleri yazılmamış
06:37 İsrail İHA’larıyla bombalanan 4 Filistinli feci şekilde can verdi İsrail İHA'larıyla bombalanan 4 Filistinli feci şekilde can verdi
10:38 Türkiye’de de oynamıştı Brezilyalı eski futbolcu Robinho tutuklandı Türkiye'de de oynamıştı! Brezilyalı eski futbolcu Robinho tutuklandı
10:34 Kolon kanserinden vefat eden Bahar Öztan için ünlü isimler taziye mesajı yayınladı Kolon kanserinden vefat eden Bahar Öztan için ünlü isimler taziye mesajı yayınladı
10:27 Rekabet Kurulu devreye girdi Yemeksepeti’ne soruşturma başlatıldı Rekabet Kurulu devreye girdi! Yemeksepeti'ne soruşturma başlatıldı
10:24 Antalya’da inşaat sektöründe günlüğü 3 bin liraya çalışacak inşaat işçisi bulunamıyor Antalya'da inşaat sektöründe günlüğü 3 bin liraya çalışacak inşaat işçisi bulunamıyor
10:23 Fenerbahçe’nin yıldızı rekor bonservisle transfer oluyor Fenerbahçe'nin yıldızı rekor bonservisle transfer oluyor
10:06 MİT, PKK’nın sözde Kamışlı komutanını etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın sözde Kamışlı komutanını etkisiz hale getirdi
09:37 “Emniyettenim“ diyerek saldıran maganda gözaltına alındı "Emniyettenim" diyerek saldıran maganda gözaltına alındı
08:05 İstanbul’da Mahzen operasyonu Ümit Değirmenci’nin çetesi çökertildi İstanbul'da Mahzen operasyonu! Ümit Değirmenci'nin çetesi çökertildi
07:42 Kuyumcuyu öldürüp bagaja koydular Cesediyle saatlerce gezdiler Kuyumcuyu öldürüp bagaja koydular! Cesediyle saatlerce gezdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 11:10:38. #1.12#
SON DAKİKA: Reel Kesim Güven Endeksi Mart Ayında Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement