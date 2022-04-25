Merkez Bankası: İmalat Sanayi Genelinde Kapasite Kullanım Oranı Nisanda 0,5 Puan Arttı - Son Dakika
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Merkez Bankası: İmalat Sanayi Genelinde Kapasite Kullanım Oranı Nisanda 0,5 Puan Arttı

25.04.2022 10:23
Merkez Bankası: İmalat Sanayi Genelinde Kapasite Kullanım Oranı Nisanda 0,5 Puan Arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), nisanda 0,5 puan artarak yüzde 77,8 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), nisanda 0,5 puan artarak yüzde 77,8 oldu.

Merkez Bankası'nın imalat sanayiinde faaliyet gösteren bin 725 iş yeri tarafından nisan ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtları toplulaştırarak yaptığı değerlendirme açıklandı. Buna göre; imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 77,8 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 78,1 oldu.

Merkez Bankası verilerine göre; imalat sanayi alt sektörlerine bakıldığında ise tüketim mallarında mart ayında 75,0 olan kapasite kullanımı 75,4'e çıktı; dayanıklı tüketim mallarındaki kapasite kullanımı 75.0'ten 74,2'ye, yatırım mallarındaki kapasite kullanımı da 76.0'dan 74,8'e geriledi. Dayanıksız tüketim mallarındaki kapasite kullanımı ise 75,6'dan 75,7'e, ara mallarındaki kapasite kullanımı da 78,7'den 79,7'ye yükseldi.

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası: İmalat Sanayi Genelinde Kapasite Kullanım Oranı Nisanda 0,5 Puan Arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası: İmalat Sanayi Genelinde Kapasite Kullanım Oranı Nisanda 0,5 Puan Arttı - Son Dakika
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