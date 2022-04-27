Rekabet Kurulu yem üretimi ve satışı yapan 4 teşebbüse idari para cezası verdi - Son Dakika
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Rekabet Kurulu yem üretimi ve satışı yapan 4 teşebbüse idari para cezası verdi

27.04.2022 11:58
Rekabet Kurulu yem üretimi ve satışı yapan 4 teşebbüse idari para cezası verdi

Rekabet Kurulu, yem üretimi ve satışı yapan 4 teşebbüse Rekabet Kanunu'nu ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 159,4 milyon lira idari para cezası verilmesine hükmetti.

Rekabet Kurulu, yem üretimi ve satışı yapan 4 teşebbüse Rekabet Kanunu'nu ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 159,4 milyon lira idari para cezası verilmesine hükmetti.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu sektörde faaliyet gösteren 7 teşebbüse ilişkin soruşturma tamamlandı.

Düzenlenen rapor ve ek görüş kapsamında, toplanan delillere, yazılı savunmalara, sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalara ve incelenen dosya kapsamına göre söz konusu 4 teşebbüsün Rekabet Kanunu'nun 4. maddesini ihlal ettikleri belirlendi.

Buna göre, 2021 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden takdiren, Abalıoğlu Yem Sanayi AŞ'ye 40 milyon 516 bin 29 lira, C.P. Standart Gıda San. ve Tic. AŞ'ye 44 milyon 780 bin 758 lira, Matlı Yem Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 58 milyon 392 bin 233 lira ve Erişler Yem San. ve Tic. AŞ'ye 15 milyon 702 bin 799 lira olmak üzere toplam 159 milyon 391 bin 819 lira idari para cezası verilmesine, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara idare mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, oy birliğiyle karar verildi.

Kurul, Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık San. Tic. AŞ., E.R. Yem Gıda Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Rtm Tarım Kimya San. ve Tic. AŞ'nin Rekabet Kanunu'nu ihlal ettiğine ilişkin bilgi ve belgeye ulaşılamadığından bu teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu yem üretimi ve satışı yapan 4 teşebbüse idari para cezası verdi - Son Dakika


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