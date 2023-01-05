Eti ve Nestle'nin de aralarında bulunduğu gıda firmalarına soruşturma açıldı - Son Dakika
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Eti ve Nestle'nin de aralarında bulunduğu gıda firmalarına soruşturma açıldı

05.01.2023 11:08

Danone Tikveşli Gıda ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ, Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Horizon Hızlı Tüketim AŞ ve Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ hakkında Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ, Eti Gıda San. ve Tic. AŞ, Horizon Hızlı Tüketim AŞ ve Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'nin rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırma Kurul tarafından karara bağlandı.

SORUŞTURMA AÇILMASINA KARAR VERİLDİ

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak söz konusu teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

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Bu arada, Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'nin, distribütörlerinin yeniden satış fiyatını belirlemek ve distribütörlerine bölge ve müşteri kısıtı getirmek suretiyle Kanun'u ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma da tamamlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, şirket hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR (1)
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Rekabet Kurulu, Danone, Nestle, Horizon ve Eti'ye bilgi değişimi yaptığı gerekçesiyle soruşturma açtı Rekabet Kurulu, Danone, Nestle, Horizon ve Eti'ye bilgi değişimi yaptığı gerekçesiyle soruşturma açtı

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Son Dakika Ekonomi Eti ve Nestle'nin de aralarında bulunduğu gıda firmalarına soruşturma açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eti ve Nestle'nin de aralarında bulunduğu gıda firmalarına soruşturma açıldı - Son Dakika
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