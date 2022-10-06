Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı - Son Dakika
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Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

06.10.2022 16:12
Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu bazı devralma ve bireysel muafiyet başvurularını karara bağladı.

Rekabet Kurulu bazı devralma ve bireysel muafiyet başvurularını karara bağladı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Peyman Kuruyemiş Gıda Aktariye Kimyevi Maddeler Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün İş Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

NN Hayat ve Emeklilik AŞ'ye ait otomatik katılım sistemi kapsamındaki bireysel emeklilik portföyünün Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.

DuPont de Nemours Inc'in Mobilite & Malzeme İş Biriminin büyük bir kısmı üzerindeki tek kontrolün Celanese Corporation tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Neovia Logistics Holdings LTD'nin ortak kontrolünün Oaktree Capital Group, LLC, Ares Management Corporation ve Vector Capital Management, LP tarafından devralınması işlemine onay verildi.

Levemir, Novomix, Novorapid, Novoseven, Ryzodeg, GlucaGen ürünleri bakımından bireysel muafiyet tanınması kararlaştırıldı.

Türkiye Seramik Federasyonunca alınan yönetim kurulu kararı uyarınca Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği ve Seramik Kaplama Malzemeleri Üreticileri Derneği üyelerinin faaliyetlerine ilişkin birtakım bilgilerin bağımsız bir danışmanlık şirketi tarafından toplanarak katılımcı üyeler ve kamuyla paylaşılmasına ilişkin uygulamalara bireysel muafiyet tanınmasına karar verildi.

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Kaynak: AA

Peyman Kuruyemiş, Rekabet Kurulu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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