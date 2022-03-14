Rekabet Kurulu, Beypazarı İçecek ve Kınık Maden Suları hakkında soruşturma açtı - Son Dakika
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Rekabet Kurulu, Beypazarı İçecek ve Kınık Maden Suları hakkında soruşturma açtı

14.03.2022 11:27
Rekabet Kurulu, Beypazarı İçecek ve Kınık Maden Suları hakkında soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kınık Maden Suları AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kınık Maden Suları AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, her iki teşebbüsün Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kınık Maden Suları AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Duyuruya göre, karar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanunu ihlal ettikleri, kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamını taşımıyor.

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Rekabet Kurulu, Beypazarı, Turizm, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu, Beypazarı İçecek ve Kınık Maden Suları hakkında soruşturma açtı - Son Dakika


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