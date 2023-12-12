Rekabet Kurulu, bilişim ve telekomünikasyon şirketlerine ceza istedi

REKABET Kurulu'nca rekabete aykırı centilmenlik anlaşmaları yaptıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma yürütülen bilişim ve telekomünikasyon şirketleri, sözlü savunma yaptı. Soruşturma heyeti, 17 teşebbüse rekabete aykırı anlaşmaların tarafı oldukları gerekçesiyle idari para cezası verilmesini istedi.

Rekabet Kurulu, işgücü piyasasına yönelik rekabete aykırı centilmenlik anlaşmaları yaptıkları öne sürülen toplam 19 bilişim ve telekomünikasyon şirketi hakkında farklı tarihlerde soruşturmalar başlattı. Soruşturma heyetinin incelemeleri ve firmaların yazılı savunma süreçlerinin tamamlanmasının ardından bugün, toplu şekilde sözlü savunmaların alınması kararlaştırıldı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığındaki toplantıya şirket temsilcileri, soruşturma heyeti ve Rekabet Kurulu üyeleri katıldı.

Küle'nin söz hakkı verdiği soruşturma heyeti, elde edilen deliller ve savunmalar çerçevesinde görüşünü açıkladı. 17 teşebbüsün rekabete aykırı anlaşmalara taraf olmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un, 'Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar' başlıklı 4'ücü maddesini ihlal ettiğini belirten soruşturma heyeti, firmalara idari para cezaları uygulanması gerektiğini açıkladı. Diğer 2 firma hakkında ise iddialar çerçevesinde ihlal tespit edilemediği belirtildi.

Ayrıca, teşebbüsler arasında imzalanan sözleşmelerde yer alan ve ihlale dayanak olarak gösterilen maddelerin, 4054 sayılı Kanun'un ihlaline sebebiyet vermeyecek şekilde değiştirilmesi gerektiği bildirildi. Ardından şirket temsilcileri söz alarak savunmalarını yaptı. Rekabet Kurulu'nun, yaklaşık 15 gün içerisinde nihai kararını açıklaması bekleniyor.