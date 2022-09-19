Rekabet Kurulu, Allergan İlaçları Hakkında Yürüttüğü Soruşturmada Para Cezasına Yer Olmadığına Karar Verdi

Rekabet Kurulu, Botox markalı ilacı Ulusal Ecza Tıbbi Cihazlar Deposu'na tedarik etmeyerek hakim durumunu kötüye kullandığı şikayetleri ile ilgili Allergan İlaçları hakkında yürüttüğü soruşturmada para cezasına yer olmadığına karar verdi.

Rekabet Kurulu, Botox markalı ilacı Ulusal Ecza Tıbbi Cihazlar Deposu'na tedarik etmeyerek hakim durumunu kötüye kullandığı şikayetleri ile ilgili Allergan İlaçları hakkında 2013 yılında yaptığı toplantıda, iddiaları yeterli bulmayarak soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verdi. Yargıya taşınan karar, Ankara 10. İdare Mahkemesi'nce 22 Eylül 2021'de iptal edildi. Rekabet Kurulu'nca iddialara ilişkin 28 Ekim 2021'de soruşturma başlatıldı. 8 Eylül 2022'de soruşturma dosyası Rekabet Kurulu'nca incelendi.

KARAR OYBİRLİĞİ İLE ALINDI

Rekabet Kurulu, müzakeresinin sonucunu bugün paylaştı. Kurul, "Toplanan deliller, yazılı savunmalar ve incelenen dosya kapsamına göre, Allergan İlaçları Tic. AŞ'nin 4054 sayılı Kanun'u ihlal etmediğine bu nedenle anılan teşebbüs hakkında idari para cezası verilmesine yer olmadığına gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, oybirliği ile karar verilmiştir" kararını verdi.