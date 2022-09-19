Rekabet Kurulu, Allergan İlaçları Hakkında Yürüttüğü Soruşturmada Para Cezasına Yer Olmadığına Karar Verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Rekabet Kurulu, Allergan İlaçları Hakkında Yürüttüğü Soruşturmada Para Cezasına Yer Olmadığına Karar Verdi

19.09.2022 17:10
Rekabet Kurulu, Allergan İlaçları Hakkında Yürüttüğü Soruşturmada Para Cezasına Yer Olmadığına Karar Verdi

Rekabet Kurulu, Botox markalı ilacı Ulusal Ecza Tıbbi Cihazlar Deposu'na tedarik etmeyerek hakim durumunu kötüye kullandığı şikayetleri ile ilgili Allergan İlaçları hakkında yürüttüğü soruşturmada para cezasına yer olmadığına karar verdi.

Rekabet Kurulu, Botox markalı ilacı Ulusal Ecza Tıbbi Cihazlar Deposu'na tedarik etmeyerek hakim durumunu kötüye kullandığı şikayetleri ile ilgili Allergan İlaçları hakkında yürüttüğü soruşturmada para cezasına yer olmadığına karar verdi.

Rekabet Kurulu, Botox markalı ilacı Ulusal Ecza Tıbbi Cihazlar Deposu'na tedarik etmeyerek hakim durumunu kötüye kullandığı şikayetleri ile ilgili Allergan İlaçları hakkında 2013 yılında yaptığı toplantıda, iddiaları yeterli bulmayarak soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verdi. Yargıya taşınan karar, Ankara 10. İdare Mahkemesi'nce 22 Eylül 2021'de iptal edildi. Rekabet Kurulu'nca iddialara ilişkin 28 Ekim 2021'de soruşturma başlatıldı. 8 Eylül 2022'de soruşturma dosyası Rekabet Kurulu'nca incelendi.

KARAR OYBİRLİĞİ İLE ALINDI

Rekabet Kurulu, müzakeresinin sonucunu bugün paylaştı. Kurul, "Toplanan deliller, yazılı savunmalar ve incelenen dosya kapsamına göre, Allergan İlaçları Tic. AŞ'nin 4054 sayılı Kanun'u ihlal etmediğine bu nedenle anılan teşebbüs hakkında idari para cezası verilmesine yer olmadığına gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, oybirliği ile karar verilmiştir" kararını verdi.

YORUMLAR
500
Eski Sosyal Güvenlik Bakanı Şide son yolculuğuna uğurlandı Eski Sosyal Güvenlik Bakanı Şide son yolculuğuna uğurlandı Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti Başkent Kültür Yolu Festivali 1 Ekim'de başlayacak Başkent Kültür Yolu Festivali 1 Ekim'de başlayacak
Kaynak: ANKA

Rekabet Kurulu, Allergan, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu, Allergan İlaçları Hakkında Yürüttüğü Soruşturmada Para Cezasına Yer Olmadığına Karar Verdi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
14:20 Ferhat Göçer, konser iptallerinin yargıya taşınacağını açıkladı: İptal edenlere karşı zararımızı tazmin edici davalar açacağız
14:17 Erdoğan'ın BM konuşmasına az bir süre kala Miçotakis'ten skandal sözler: Yunanistan yemi yutmayacak, Türkiye'yi ısırmak istemiyoruz
14:13 Erzurum Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü
13:42 Putin'in ana hedefiydi! Ukrayna ordusu Luhansk'ta bir köyü geri aldı
13:53 İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na övgü: Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız
12:32 Bakan Yanık, ağustos ayında ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım miktarını açıkladı
12:22 Yeni açtığı restoranı ortakları yüzünden kapatmak zorunda kalan MasterChef yarışmacısı Sergen Özen, pişmanlığını anlattı
12:08 Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası gerçek dışı çıktı! Hesap sahteymiş
12:06 TOKİ'den vatandaşa uyarı: Sosyal konut projesiyle ilgili "Kurada öncelik tanıyacağız" diyen kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir
12:01 Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin "reddi hakim" talebine ret! Ek delil için 30 gün ek süre verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 14:35:53. #1.11#
SON DAKİKA: Rekabet Kurulu, Allergan İlaçları Hakkında Yürüttüğü Soruşturmada Para Cezasına Yer Olmadığına Karar Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement