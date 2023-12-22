Rekabet Kurulu, Buzdolabı ve Derin Dondurucu Üreticisine 51 Milyon TL Cezası Uyguladı

REKABET Kurulu, mağazaların satış fiyatını tespit ederek rekabet ihlalinde bulunduğu tespit edilen buzdolabı ve derin dondurucu üreticisine 51 milyon 373 bin 2,89 TL idari para cezası uyguladı.

Rekabet Kurulu, mağazaların satış fiyatını tespit edip, internet satışlarına kısıtlama getirerek, rekabet ihlalinde bulunduğu öne sürülen buzdolabı ve derin dondurucu üreticisi firma hakkındaki soruşturmayı karara bağladı. Soruşturma heyetinin, mağazaların satış fiyatını tespit etmek şeklinde rekabet ihlali tespiti, internet satışlarında kısıtlamaya dair bulguya ulaşılamadığı yönündeki görüşü doğrultusunda hüküm verildi. Bu kapsamnda, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un, 'Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar' başlıklı 4'ücü maddesini ihlalden 51 milyon 373 bin 2,89 TL idari para cezası yaptırımı uygulanması kararlaştırıldı.