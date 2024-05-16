Rekabet Kurulu, Google'a Yerel Arama Hizmetleri İhlali Nedeniyle Para Cezası Uyguladı - Son Dakika
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Ekonomi

Rekabet Kurulu, Google'a Yerel Arama Hizmetleri İhlali Nedeniyle Para Cezası Uyguladı

Rekabet Kurulu, Google\'a Yerel Arama Hizmetleri İhlali Nedeniyle Para Cezası Uyguladı

Rekabet Kurulu, Google'ın yerel arama hizmetleri kararına uymadığı gerekçesiyle günlük para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Google'ın rakiplerine göre avantaj sağladığı tespit edildi ve rekabetin bozulduğu sonucuna varıldı. Kurul, şirkete idari para cezası ve yükümlülükler getirdi. Google'ın söz konusu yükümlülükleri yerine getirmediği için günlük para cezası uygulanacak.

16.05.2024 11:35
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Rekabet Kurulu, Google'a 2021'de alınan yerel arama hizmetleri kararı doğrultusunda getirilen yükümlülükleri otel sorguları bakımından karşılamadığı gerekçesiyle günlük para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Google'ın 2021 yılında yürütülen soruşturma doğrultusunda, kendi yerel arama (Local Unit) ve konaklama fiyatı karşılaştırma (Google Hotel Ads-GHA) hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında konum ve gösterim olarak rakiplerine göre avantaj sağladığı tespit edildi.

Bu kapsamda, Google'ın, rakip yerel arama sitelerinin Local Unit'e girişine engel olarak rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetleri pazarlarındaki rekabetin bozulmasına yol açarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği sonucuna ulaşıldı.

Kurul, şirket hakkında bu dönemde 296 milyon 84 bin 899 lira idari para cezasına hükmederken, ihlalin giderilmesi ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesi için birtakım yükümlülükler getirdi.

Bu yükümlülüklere göre, Google'ın, rakip yerel arama ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı olmayacakları koşulları sağlaması gerekiyordu.

Bu süreçte şirket, "yerel arama hizmetleri" pazarında işaret edilen endişeleri bertaraf etmek için belirlediği tedbir önerilerini Kurul'a sundu.

Kurulun 21 Mart 2024 tarihli toplantısında, Google tarafından sunulan tedbir önerilerinin uygulanmaya alınması ve 3 aylık süre zarfınca izlenmesine karar verildi.

Açıklamaya göre, şirket tarafından söz konusu tedbirler, 15 Nisan 2024 itibarıyla tamamen uygulamaya alındı. Ancak Google'ın, "yerel arama hizmetleri" bakımından uygulanmaya alınmasına karar verilen yükümlülüklere otel sorguları bakımından uymadığı belirlendi.

Böylece Kurul, Google'ın söz konusu yükümlülükleri yerine getirmediği sonucuna ulaştı.

Kurul, söz konusu ihlal nedeniyle Google'a 15 Mayıs 2024 itibarıyla başlamak ve bu yükümlülüklerin yerine getirilene kadar yürütülmek üzere 2023 yılı gayri safi gelirlerinin her gün için on binde 5'i oranında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu, Google'a Yerel Arama Hizmetleri İhlali Nedeniyle Para Cezası Uyguladı - Son Dakika

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