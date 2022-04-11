Rekabet Kurulu, Hayırlı El Kozmetik Pazarlama AŞ'ye soruşturma açtı - Son Dakika
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Rekabet Kurulu, Hayırlı El Kozmetik Pazarlama AŞ'ye soruşturma açtı

11.04.2022 09:50
Rekabet Kurulu, Hayırlı El Kozmetik Pazarlama AŞ'ye soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, Hayırlı El Kozmetik Pazarlama AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu, Hayırlı El Kozmetik Pazarlama AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, "Hayırlı El Kozmetik Pazarlama AŞ'nin ürünlerinin yeniden satıcısı konumunda bulunan teşebbüslerin sattığı ürünlerin yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği" iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Hayırlı El Kozmetik Pazarlama AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Duyuruya göre bu karar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin kanunu ihlal ettiği, kanun kapsamında ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldığı veya kalacağı anlamını taşımıyor.

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Rekabet Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu, Hayırlı El Kozmetik Pazarlama AŞ'ye soruşturma açtı - Son Dakika


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