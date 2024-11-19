Rekabet Kurulu'nda Yayıncılara Soruşturma - Son Dakika
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Ekonomi

Rekabet Kurulu'nda Yayıncılara Soruşturma

Rekabet Kurulu\'nda Yayıncılara Soruşturma

Rekabet Kurulu, iki yayıncı hakkında fiyat müdahalesi sebebiyle soruşturma açtı, karar 15 gün içinde.

19.11.2024 11:47
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Rekabet Kurulunda, yayıncılık alanında faaliyet gösteren iki teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin sözlü savunma toplantısı yapıldı.

Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında kurumun merkez binasında gerçekleştirildi.

Küle, Başkent Ankara Yayıncılık Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Uzman Kariyer Kitabevi Yayın Dağıtım Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Giyim Gıda Tic. Ltd. Şti. hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını anımsattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi de soruşturmanın, yayıncılık sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin bayilerinin yeniden satış fiyatlarına müdahale etmesi nedeniyle başlatıldığını söyledi.

Temsilci, yapılan inceleme, tespit ve değerlendirme sonucunda teşebbüslerin kanunu ihlal ettiğini belirlediklerini bildirerek, idari para cezası uygulanması talebinde bulundu.

Teşebbüs temsilcileri de haklarındaki iddiaların doğru olmadığını savundu.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Kurumun internet sitesinden duyurulacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu'nda Yayıncılara Soruşturma - Son Dakika

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