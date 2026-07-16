Rekabet Kurulu'ndan Cargill'e Koşullu İzin

Rekabet Kurulu, Cargill Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ'nin (Cargill Türkiye) PNS Pendik Nişasta Sanayi AŞ'nin tek kontrolünü Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'den devralmasına koşullu izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu karara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Rekabet Kurulunun, Cargill Türkiye'nin PNS Pendik Nişasta Sanayi AŞ'nin tek kontrolünü Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'den devralmasına ilişkin işleme taraflarca sunulan davranışsal taahhütler çerçevesinde koşullu izin verdiği belirtildi.

Kararda, işlemin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve Birleşme ve Devralmalar Tebliği kapsamında izne tabi bir devralma işlemi olduğuna ve işlem sonucunda "glikoz şurubu ve karışımları" alt pazarında etkin rekabetin önemli ölçüde kısıtlanabileceği tespitine yer verildiği ifade edildi.

Kurul'un, Cargill Türkiye tarafından sunulan taahhütlerin tespit edilen rekabetçi endişeleri gidermeye yeterli, uygun ve orantılı olduğu sonucuna ulaşarak işleme koşullu olarak izin verdiği belirtildi.

İşlem kapsamında kabul edilen taahhütlerin 3 temel rekabetçi endişeye odaklandığı ifade edilen açıklamada, bu endişelere ilişkin şu bilgiler verildi:

"Fiyatlama davranışları; Yurt içine satış noktasında kotaya tabi ürünler kapsamında gerçekleştirilecek fiyat artışlarının belirli maliyet unsurlarıyla sınırlandırılması, fiyat ve maliyet verilerinin 5 yıl boyunca bağımsız yeminli mali müşavir raporları aracılığıyla Kurum tarafından izlenebilmesi, olağanüstü ekonomik koşullarda yapılan fiyat ayarlamalarına ilişkin bildirim yükümlülüğü ve söz konusu fiyat ayarlamalarının Kurul tarafından geri alınabilmesi.

Arzın kısıtlanması riski; Müşterilere yönelik tedarik sürekliliğinin korunması adına mevcut sözleşmelerin yalnızca objektif gerekçelerle feshedilmesi, spot satışlarda objektif ticari kriterlerin esas alınması, olağanüstü ekonomik koşullarda tedarikin kesilmesi durumunda Kuruma bildirim yapılması ve söz konusu kararın Kurul tarafından geri alınabilmesi.

Çapraz sübvansiyon riski; Yurt içine satış noktasında kotaya tabi ürünlerden olan glikoz şurubu ve karışımlarından elde edilen gelirlerin diğer ürün gruplarını finanse edecek şekilde kullanılmamasına yönelik taahhüt."

Açıklamada, Kurul'un, izin kararına esas teşkil eden taahhütlerin bağlayıcı nitelikte olduğunu açıkça ortaya koyduğu, bu yükümlülüklerin ihlali halinde günlük işleyecek idari para cezası uygulanacağını da kararda vurguladığı kaydedildi.