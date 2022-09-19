Rekabet Kurulu , Botox markalı ilacı Ulusal Ecza Tıbbi Cihazlar Deposu'na tedarik etmeyerek hakim durumunu kötüye kullandığı şikayetleri ile ilgili Allergan İlaçları hakkında 2013 yılında yaptığı toplantıda, iddiaları yeterli bulmayarak soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verdi. Yargıya taşınan karar, Ankara 10'uncu İdare Mahkemesi'nce 22 Eylül 2021'de iptal edildi ve Rekabet Kurulu'nca iddialara ilişkin 28 Ekim 2021'de soruşturma başlatıldı. 8 Eylül 2022'de soruşturma dosyası Rekabet Kurulu'nca müzakere edildi. Teşebbüsün, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal etmediğine ve idari para cezası uygulanmasına gerek görülmediği kararlaştırıldı.

Kaynak: DHA

Rekabet Kurulu, Allergan, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Rekabet Kurulu'ndan, ilaç firması soruşturmasında 'ihlal yok' kararı - Son Dakika

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