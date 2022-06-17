Rekabet Kurulu'ndan Media Markt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar ve Sunny'e kanun ihlalinden soruşturma açıldı

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Rekabet Kurulu, Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi, Teknosa İç ve Dış Tic. AŞ, Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ. ile Sunny Elektronik San. ve Tic. AŞ. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

ÖN ARAŞTIRMA KARARA BAĞLANDI

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu firmaların Rekabetin Korunması Hakkında Kanununu ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

SORUŞTURMA AÇILMASI KARARLAŞTIRILDI

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulan Kurul, Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi, Teknosa İç ve Dış Tic. AŞ, Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ. ile Sunny Elektronik San. ve Tic. AŞ. hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.