Rekabet Kurulu, Otomotiv Sektöründe Lastik Üreticilerine Soruşturma Açtı - Son Dakika
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Ekonomi

Rekabet Kurulu, Otomotiv Sektöründe Lastik Üreticilerine Soruşturma Açtı

Rekabet Kurulu, otomotiv sektöründe lastik üretimi ve dağıtımı yapan 17 firmanın, rekabeti kısıtlayıcı eylemlerde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlattı. Bilgi değişimi, müşteri paylaşımı gibi ihlallere yönelik ön araştırma sonuçları ciddi bulundu.

11.12.2024 11:41
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REKABET Kurulu, otomotiv sektöründe lastik üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren 17 firma hakkında, rakipler arasında bilgi değişimi, rekabeti kısıtlayıcı anlaşma, satış fiyatının belirlenmesi, müşteri paylaşımı gibi rekabeti sınırlayıcı eylemlerde bulundukları iddiasıyla soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu'nun 7 Mart 2024 tarihli kararıyla otomotiv sektöründe lastik üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında, rakipler arasında rekabete hassas bilgi değişimi, rakipler arasında rekabeti kısıtlayıcı anlaşma, bayilerin yeniden satış fiyatının belirlenmesi, bayiler arasında bölge ve müşteri paylaşımı yapılması, bayilerle münhasırlık anlaşmaları yapılması, bayilere getirilen rekabet etmeme yükümlülüğü iddiaları bakımından 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak ön araştırma başlatıldı.

Ön araştırma sürecinde elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan incelemeler Kurul'un 21 Kasım'daki toplantısında ele alındı. Rekabetin kısıtlandığına yönelik şüpheler, ciddi ve yeterli bulunurken; otomotiv lastiği sektöründe üretici, distribütör/bayi olarak faaliyet gösteren 17 firma hakkında 4054 sayılı Kanun'un 'Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar' başlıklı 4'üncü maddesinin ihlal edip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verildi.

Kaynak: DHA

Rekabet Kurulu, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu, Otomotiv Sektöründe Lastik Üreticilerine Soruşturma Açtı - Son Dakika

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