Rekabet Kurulu, Sahibinden.com'a soruşturma başlattı

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Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ (sahibinden.com) hakkında, "faaliyet gösterdiği pazardaki hakim durumunu kötüye kullandığı" iddiasıyla soruşturma açılmasına karar verdi.

EMLAK VE VASITA SATIŞINDA AŞIRI FİYAT UYGULANDI

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, şirketin emlak ve vasıta satış ile kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hakim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

SORUŞTURMA AÇILMASINA KARAR VERDİ

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi, yeterli bularak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

CEZA YAPTIRIMIYLA KARŞI KARŞIYA KALDILAR

Öte yandan, duyuruda, söz konusu kararın bilgilendirme içerikli olduğu ve hakkında soruşturma açılanların Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri, ilgili Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacağına işaret edildi.