Rekabet Kurulu, Sahibinden.com'a soruşturma başlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Rekabet Kurulu, Sahibinden.com'a soruşturma başlattı

27.07.2022 10:28

Rekabet Kurulu, Sahibinden.com hakkında pazardaki hakim durumunu kötüye kullanarak, emlak ve vasıta satış ile kiralama hizmetlerine aşırı fiyat uygulaması sebebiyle soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ (sahibinden.com) hakkında, "faaliyet gösterdiği pazardaki hakim durumunu kötüye kullandığı" iddiasıyla soruşturma açılmasına karar verdi.

EMLAK VE VASITA SATIŞINDA AŞIRI FİYAT UYGULANDI

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, şirketin emlak ve vasıta satış ile kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hakim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

SORUŞTURMA AÇILMASINA KARAR VERDİ

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi, yeterli bularak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

CEZA YAPTIRIMIYLA KARŞI KARŞIYA KALDILAR

Öte yandan, duyuruda, söz konusu kararın bilgilendirme içerikli olduğu ve hakkında soruşturma açılanların Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri, ilgili Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacağına işaret edildi.

YORUMLAR
500
Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden.Com'a Soruşturma Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden.Com'a Soruşturma Rekabet Kurulu'ndan 'sahibinden.com' için soruşturma kararı Rekabet Kurulu'ndan 'sahibinden.com' için soruşturma kararı
Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Sahibinden, Araştırma, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu, Sahibinden.com'a soruşturma başlattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:50 Fed'in faiz kararları bekleniyor! İşte Dolar/TL kurunda son durum
10:38 Ünlü oyuncu Deniz Baysal, müzisyen eşi Barış Yurtçu ile aşk tazeledi
10:37 Arda Turan'dan önemli açıklamalar! Kariyeri sona mı eriyor?
10:28 Rekabet Kurulu, Sahibinden.com'a soruşturma başlattı
10:22 Rusya azaltacağını açıkladı! Avrupa'da gaz fiyatları rekora koştu
10:22 Sarıyer'de sürücü park halindeki araçlara çarptıktan sonra yardım için gelen araca çarparak durabildi
10:06 Gönül Dağı dizisiyle tanınan Hazal Çağlar'dan mini etekli paylaşım
10:04 Şehitlerimizin intikamı alındı! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
09:59 CHP'li Ekrem İmamoğlu: İnancım gereği Diyanet İşleri başkanını kabul etmiyorum
09:50 Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem meydan meydana geldi! Binalarda büyük hasar oluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 11:12:33. #1.11#
SON DAKİKA: Rekabet Kurulu, Sahibinden.com'a soruşturma başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement