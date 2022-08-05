Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Nesine.com hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Nesine.com'un münhasırlık içeren dikey anlaşmaları ile söz konusu kanunu ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Araştırma, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Rekabet Kurulu Nesine.com hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı - Son Dakika

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