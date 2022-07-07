Rekabet Kurulundan Skechers'a 7 milyon lirayı aşkın para cezası - Son Dakika
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Rekabet Kurulundan Skechers'a 7 milyon lirayı aşkın para cezası

07.07.2022 10:42
Rekabet Kurulundan Skechers'a 7 milyon lirayı aşkın para cezası

Rekabet Kurulu, rekabete aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle Skechers olarak bilinen Olka Spor Malzemeleri A.Ş.'ye 7 milyon 442 bin lira ve Asics olarak bilinen Marlin Spor Malzemeleri A.Ş.'ye ise 549 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu, rekabete aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle Skechers olarak bilinen Olka Spor Malzemeleri A.Ş.'ye 7 milyon 442 bin lira ve Asics olarak bilinen Marlin Spor Malzemeleri A.Ş.'ye ise 549 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu, 14 Mart'ta Skechers olarak bilinen Olka Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş. ve Asics olarak bilinen Marlin Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş. hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinde yer alan, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" kararını ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik açılan ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri ciddi ve yeterli bularak soruşturma başlatılmasına karar vermişti.

Rekabet Kurulunun 24 Haziran'da sonuçlandırdığı soruşturmaya göre, Olka Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş. ve Marlin Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.'nin bayilerinin yeniden satış fiyatını belirlemesi ve gerek sözleşmelerle gerekse de fiili uygulamalarla bayilerin e-pazaryeri platformları üzerinden yapacakları internet satışlarına ilişkin kısıtlama getirmesinin pazardaki rekabeti kısıtlayarak söz konusu 4. maddeyi ihlal ettiğine karar verdi.

Bu kapsamda Rekabet Kurulu, temel para cezalarını kapsayan ilgili kanun gereğince söz konusu iki şirketin yıllık gayri safi gelirlerinin binde beşi ile yüzde üçü oranında para cezası verilmesine karar verdi. Ardından Rekabet Kurulu, ilgili yönetmeliğe göre yüzde 25 indirim uygulanmasına kanaat getirdi.

Bu kapsamda uzlaşma usulü sonucunda Olka Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.'ye nihai olarak 7 milyon 442 bin 885 lira, Marlin Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.'ye 2021 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden 549 bin 325 lira tutarında idari para cezası uygulanmasına oy çokluğu ile karar verdi.

Söz konusu soruşturma ise iki şirket bakımından uzlaşma ile sonlandırılmasına da karar verildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Onitsuka Tiger Asics, Rekabet Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulundan Skechers'a 7 milyon lirayı aşkın para cezası - Son Dakika

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