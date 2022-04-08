Rekabet Kurumu 60 uzman yardımcısı alacak - Son Dakika
Üye Girişi

Rekabet Kurumu 60 uzman yardımcısı alacak

08.04.2022 08:21
Rekabet Kurumu 60 uzman yardımcısı alacak

Rekabet Kurumu, çeşitli meslek gruplarından 60 uzman yardımcısı istihdam edecek.

Rekabet Kurumu, çeşitli meslek gruplarından 60 uzman yardımcısı istihdam edecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya işletme mühendisliği ya da endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun 25, hukuk fakültelerinden mezun 25, bilgisayar mühendisliği, istatistik ve bilgisayar, matematik ve bilgisayar, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, elektronik mühendisliği, adli bilişim mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, yapay zeka mühendisliği bölümlerinden mezun 10 uzman yardımcısı alınacak.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Yazılı sınav 29 Mayıs Pazar günü Ankara'da yapılacak.

Adaylar, 11 Nisan-11 Mayıs döneminde e-Devlet üzerinde Rekabet Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresinden başvuruda bulunabilecek.

YORUMLAR
500
Orman Genel Müdürlüğünün 5 bin geçici işçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı Orman Genel Müdürlüğünün 5 bin geçici işçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı

Rekabet Kurumu, matematik, İstihdam, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurumu 60 uzman yardımcısı alacak - Son Dakika


Son Dakika
08:21 Manavgat'ta babasının teslim olmasını sağladığı Deniz Çekiç, tekrar yakalanacağını anlayınca intihar etti
08:06 Gülçin Ergül, trafik kazasında kaybettiği sevgilisini için şarkı yazdı: Anlatırken hıçkıra hıçkıra ağladı
08:02 Savaşın 44. günü, Zelenski'den yeni iddia: Ruslar, Mariopul'daki cesetlerin sorumluluğunu bize yıkacak bir senaryo hazırlığında
07:57 Tel Aviv sokaklarında silahlı çatışma: 2 kişiyi öldüren Filistinli ölü ele geçirildi
07:44 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: 8 Nisan'da bölgelerimizde ve bazı kentlerdeki hava durumu
07:40 5 bakan yardımcısı ve 8 rektör atandı
00:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ucuz et satışları başladı!
00:46 Zelenski ile röportaj yapmıştı: Muhalif Rus gazeteci Muratov'a boyalı saldırı
00:36 Cengiz Ünder'in pasında yılın golü atıldı! İzleyenler ekranları başında şoke oldu
00:28 Cüneyt Özdemir anket yaptı, Mansur Yavaş açık ara birinci çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 08:27:16. #1.11#
SON DAKİKA: Rekabet Kurumu 60 uzman yardımcısı alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement